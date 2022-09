Mari Palma presta emocionante homenagem no aniversário de 38 anos de Phelipe Siani

A jornalista Mari Palma recordou uma foto de seu casamento e prestou uma linda homenagem para Phelipe Siani

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 15h46

Phelipe Sianicompletou 38 anos de vida nesta terça-feira, 27, e ganhou uma emocionante homenagem da esposa, Mari Palma (33).

Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista da CNN Brasil recordou uma foto do casamento deles, em que aparece bastante emocionada, amparada pelo amado, e prestou uma linda declaração no aniversário dele.

"Essa foto diz muito mais do que qualquer textão que eu poderia escrever aqui. Você é minha fuga, minha segurança e agora mais do que nunca, minha família", afirmou Mari no começo da legenda da publicação.

A apresentadora seguiu a homenagem rasgando elogios a Siani. "Obrigada por me dar ombro, por ser meu amigo e meu cúmplice nesse mundo maluco. Sorte de todo mundo que te conhece de verdade. Você é um presente pro mundo. Te amo do jeito mais bonito e livre que existe. Feliz aniversário, marido (ui!)", completou ela.

Nos comentários, Phelipe Siani agradeceu a linda mensagem da esposa. "Que presente ter você do meu lado pra vida. Obrigado, meu amor. Minha esposa", disse o aniversariante.

Vale lembrar que Mari e Siani oficializaram a união no dia 27 de agosto deste ano. O casamento aconteceu em uma fazenda em Itatiba, no interior de São Paulo.

Confira a homenagem de Mari Palma para Phelipe Siani:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!