Kendall Jenner dá detalhes da comemoração de seu aniversário

Modelo Kendall Jenner completou 27 anos e aproveita para mostrar momentos de seu dia especial

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 16h29

Nesta quinta-feira, 3, a modelo Kendall Jenner (27) completou 27 anos e ganhou homenagens de seus familiares. E nesta sexta-feira, 4, a influenciadora aproveitou para mostrar em suas redes sociais detalhes de alguns momentos de seu dia especial.

“Obrigado a todos por todo o amor de aniversário”, escreveu a modelo na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos compartilhadas por Kendall, podemos ver o look escolhido para o dia, um vestido branco longo.

Além da decoração, que diz “Feliz aniversário Kenny”, remetendo ao apelido fofo por qual a modelo atende. Também vemos o bolo, todo branco, que contém a mesma frase dos balões, e ela praticando ioga de biquini.

Nos comentários, amigos e seguidores da morena fizeram questão de desejar parabéns e elogiar Kendall Jenner. “A mais bonita”, escreveu uma. “Lindo anjo! Parabéns escorpiana”, exaltou outra. “Parabéns, te amo tanto!”, exclamou sua mãe, Caitlyn Jenner.

Veja a publicação de Kendall Jenner com detalhes de sua festa de aniversário de 27 anos:

Kim e Khloé Kardashian mostram fotos adolescentes para comemorar aniversário de Kendall Jenner

Khloé Kardashian e Kim Kardashian decidiram resgatar registros antigos com a modelo ainda bebê para celebrar a chegada de seus 27 anos. "Feliz aniversário, Kendall Jenner! Eu te amo para todo o sempre! Sempre a voz da razão e aquela que vai me dar um cheque de realidade quando ninguém mais fala a verdade! Estou sempre tão orgulhosa de você por seguir sua verdade e, meu Deus, você é tão linda por dentro e por fora. Feliz aniversário, irmã", escreveu Kim.

Enquanto Khloé apostou em um textão lindo, cheio de emoção, para parabenizar a irmã. "O meu primeiro bebê, feliz aniversário . Kendall, você é quem roubou meu coração e me fez me apaixonar de mais maneiras do que eu sabia ser possível. Você é quem me ensinou responsabilidade, paciência, amor incondicional e compaixão. Você é uma das pessoas mais gentis e puras que já conheci. Você sente profundamente. Você dá tudo de si para quem você ama", dizia uma parte.