Jarbas Homem de Mello faz declaração para a mãe de seu filho, Claudia Raia: ''A melhor do mundo!''

Aoa 56 anos, atriz Claudia Raia recebe homenagem do marido, Jarbas Homem de Mello, pai do pequeno Luca, e do primogênito, Enzo Celulari

Mãezona coruja, a atriz Claudia Raia (56) está esbanjando felicidade ao celebrar o Dia das Mães, neste domingo, 14, com seus três filhos, Enzo (26), Sophia (20), e o pequeno Luca, de apenas três meses de vida!

Nas redes sociais, a artista recebeu homenagens do marido e pai de seu caçula, o dançarino Jarbas Homem de Mello (53)

"Meu amor! Seu cuidado, carinho, atenção e amor fazem de você a supermãe que é, a melhor mãe do mundo! Feliz Dia das Mães, meu amor", postou Jarbas ao publicar clique da famosa com os três filhos, o mesmo compartilhado por ela em sua rede social.

"Dia de celebrar o papel mais lindo que eu tenho nessa vida, rodeada de muito amor! Feliz dia das Mães", se derreteu Raia, que também foi homenageada por Enzo. Em vídeo reunindo registros com a mãe ao longo da vida, ele narrou o poema Mãe, do poeta Bráulio Bessa.

Vale lembrar que os herdeiros mais velhos de Claudia são do casamento com o ator Edson Celulari (65), com quem foi casada por 17 anos.

Confira as homenagens para Claudia Raia:

Assim como Claudia Raia, conheça famosas que se tornaram mãe após os 45

A atriz Claudia Raia sempre encanta os seguidores ao mostrar fotos do filho caçula, Luca. Em setembro do ano passado, ela pegou os fãs de surpresa ao anunciar a gravidez aos 55 anos. No entanto, a artista não é a primeira a ter filhos após os 45 anos.

Outra mamãe que anunciou a gravidez mais recentemente foi a musa Viviane Araújo. Ela engravidou do primeiro filho aos 46 anos, e Joaquim nasceu em setembro do ano passado, fruto do relacionamento da influenciadora com Guilherme Militão.

Outra famosa que descobriu estar grávida tardiamente foi a atriz Solange Couto. Na época, aos 54 anos, ela já era mãe de um homem de 27 anos e uma mulher de 21. O caçula, Benjamin, foi fruto do relacionamento com Jamerson Andrade.

A cantora Ivete Sangalo também entra na lista. A artista engravidou aos 45 anos através de uma inseminação artificial. Ela, que já era mãe de Marcelo, recepcionou as gêmeas Helena e Marina, também frutos do relacionamento com o nutricionista Daniel Cady.