Filhas gêmeas de Gugu comemoram aniversário de 20 anos

Nos EUA, filhas gêmeas de Gugu Liberato com Rose Miriam dão festa para celebrarem a chegada de seus 20 anos; veja as fotos

As filhas gêmeas de Gugu Liberato com Rose Miriam, Marina Liberato e Sofia Liberato, celebraram seu aniversário de 20 anos. Na rede social, elas compartilharam fotos da comemoração que fizeram nos últimos dias.

Morando nos EUA, as jovens montaram uma festinha com tema neon. A decoração foi feita com paineis em preto e detalhes de cores vibrantes. Cheia de estilo, a dupla apareceu sorridente no cenário montado para soprarem as velinhas e posaram ao lado da mãe.

"Amo compartilhar o aniversário com minha outra metade", escreveram ao exibirem os registros felizes. Nos comentários, os internautas desejaram tudo do melhor para as herdeiras do eterno apresentador. "Lindas", elogiaram em meio a vários parabéns.

Além delas, Gugu Liberato e Rose Miriam tiveram o primogênito João Augusto Liberato. Recentemente, ele completou 22 anos e apareceu comemorando ao lado da mãe, mesmo em meio a disputas judiciais após o falecimento do pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia Liberato (@sofi_liberato)

Rose Miriam sai em defesa do filho

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam decidiu se pronunciar ao ver um comentário maldoso sobre o seu filho mais velho, João Augusto. Um internauta chamou o rapaz de egoísta devido à disputa pela herança do apresentador, que faleceu em 2019 e ainda tem a sua fortuna sendo discutida na justiça. Então, Rose escreveu um recado para defender o filho e contar sobre a relação deles hoje em dia.

"Eu já ouvi muito isso; mas meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha e que mesmo que quisesse, não conseguiria sair por si só. O João sempre foi uma pessoa incrível, é e sempre será! Ele sequer pode imaginar o imenso e infinito amor que eu sinto por ele. Dou a vida pelos meus três filhos", disse ela.

Então, ela completou ao revelar que o filho voltou a morar com ela. "Parece mentira, mas ele voltou a morar em casa, e todos os dias eu digo :” Eu te amo filho!” E ele sempre responde:” Eu também te amo!” Então isso me dá a maior alegria do mundo. Sei que um dia ele vai acordar para a realidade. Deus é o Justo Juiz. Obrigada! Abraço!", escreveu.