Emanuelle Araujo exibe festa de aniversário do marido com as gêmeas de Nanda Costa

A atriz e cantora Emanuelle Araujo (46) compartilhou com os seguidores a festa intimista em comemoração ao aniversário do marido!

Fernando Diniz completou mais um ano de vida no domingo, 02, e celebrou com uma festinha intimista em casa. A artista publicou série de fotos em que o amado aparece com as afilhadas, as gêmeas da atriz Nanda Costa (36) e da percussionista Lan Lanh (54), as pequenas Kim e Tiê, de 11 meses e que estão prestes a completar o primeiro aninho de vida no próximo dia 19 de outubro.

As pequenas roubaram a cena no aniversário do padrinho, com muita fofura, ao aparecerem ao lado dele durante o Parabéns. "E teve parabéns pro Dindo com nossas goxtosuras. Nossas delícias do coração. Viva o Fê!!", escreveu Emanuelle Araujo ao legendar a publicação.

Emanuelle fez questão de deixar uma declaração para o maridão na web. "Minha paixão. Meu amorzão. Meu companheiro lindo. Hoje é dia de celebrar sua vida. Celebrar a existência desse ser humano tão maravilhoso que você é. Obrigada por ser tanto . Para mim em momentos felizes e nos tão tristes como agora. E para todos ao seu redor. Você merece ser feliz e rodeado de verdadeiro amor. O meu é todo seu. Te amo . Viva o Fe!!!!!!!!", disse ela.

Kim e Tiê esbanjam fofura em cliques no carro

Mamãe coruja, Nanda Costa costuma babar pelas herdeiras na web! A atriz compartilhou uma sequência de fotos encantadoras das filhas e encantou os fãs! Neste domingo, 02, dia de votação, a artista publicou uma série de registros das gêmeas Kim e Tiê. A artista que integra o elenco da série Cine Holliúdy, da TV Globo, postou os cliques em que as garotinhas aparecem esbanjando muita fofura e simpatia dentro do carro. "O amor vencerá", escreveu Nanda Costa.

