Decoração de Halloween em mansão de Kim Kardashian choca por criatividade e luxo

Empresária Kim Kardashian não economizou para enfeitar a casa na data comemorativa

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 21h40

A empresária Kim Kardashian mostrou que simplicidade não é com ela quando falamos de decoração para o Halloween. Muito tradicional nos Estados Unidos, os norte-americanos fazem cenários dignos de filme em seus jardins e pedem os famosos doces ou travessuras.

A influenciadora não poderia deixar barato e mostrou um pouquinho da luxuosa entrada de sua casa. Ela afirmou que gostaria que o tema fosse de esqueletos, então, na entrada da mansão, mostrou uma árvore altíssima forrada de imitações de ossos humanos e os jardins com ossos de mãos saindo da terra. Kardashian contou que as mãos eram moldes das mãos de conhecidos, seus filhos, familiares e amigos. Ao lado, estão com algumas criaturas de ossos sentados em volta de uma fogueira.

Ao entrar na casa, o corredor está coberto por uma espécie de fita branca e há múmias na parede e penduradas no teto. O tamanho do espaço é chocante.

Na legenda do vídeo, Kim escreveu: "Halloween perfeito 2022". Um fã ainda brincou: "Você está dormindo nessa casa? Durma com os olhos ABERTOS".

Confira a decoração de Halloween luxuosíssima de Kim Kardashian: