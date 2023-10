Com cliques inéditos, Dado Dolabella celebra aniversário da filha: "Meu orgulho"

O ator Dado Dolabella prestou uma bela homenagem no aniversário de 12 anos da filha, Ana Flor

Dado Dolabella encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma sequência de registros inéditos com a filha caçula, Ana Flor. A menina, fruto de seu relacionamento com Juliana Wolter, completou 12 anos nesta quarta-feira, 25.

Ao compartilhar em seu perfil no Instagram algumas fotos e vídeos com a aniversariante do dia, o ator, que namora a cantora Wanessa Camargo, prestou uma bela homenagem para a herdeira na legenda da publicação.

"Flor Dolabella completa mais uma primavera! Que papai do céu abençoe todos seus passos e que você realize seus sonhos… com alegria, doçura, generosidade, respeito e muito amor… sentimentos que transbordam de você desde quando veio pra esse mundo. Meu orgulho. Tenho muita sorte e muita gratidão pela oportunidade de ser seu pai… me faz melhor todos os dias… o céu é o limite pra você! Conte sempre comigo", disse o papai coruja.

Vale lembrar que Dolabella também é pai de João Valentim, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Viviane Sarahyba, e de Eduardo, de 13, com Fabiana Neves.

Wanessa Camargo se pronuncia sobre briga com Dado em restaurante

No último domingo, 22, o casal Wanessa Camargo e Dado Dolabella deram o que falar após terem arrumado uma suposta briga em um restaurante. Segundo o site Metrópoles, os dois se desentenderam durante um jantar e armaram um grande barraco, deixando todos os presentes impressionados.

Após ser procurada pela equipe do programa Fofocalizando, do SBT, a filha do cantor Zezé Di Camargo desmentiu os rumores ao público. "A gente estava aqui vendo essa história: 'Meu Deus, em que restaurante a gente foi?' A gente gosta muito de pedir comida em casa. O último restaurante que a gente foi acho que tem duas semanas. A gente foi com as crianças, não teve nada disso", afirmou. Confira o esclarecimento completo!