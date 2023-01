Carolina Dieckmann parabeniza Selton Mello: "Cinquenta?"

Carolina Dieckmann e Selton Mello trabalharam juntos na novela Tropicaliente, em 1995, e desde então mantêm amizade

A atriz Carolina Dieckmann (44) usou seu perfil no Instagram para parabenizar o amigo Selton Mello, que completou cinquenta anos de vida.

Ela ainda relembrou cenas da novela em que atuou com o ator, Tropicaliente, em 1995. Na trama, ela era Açucena Soares e ele, Vitor Velasquez.

"Selton, má love (meu amor). Eu te celebro since (desde) sempre. Caramba, cinquenta? Olha o susto da Açucena… (risos). Seja feliz, querido. Loviu (Te amo)", escreveu Carolina.

Carolina Dieckmann revela o que a fez retornar às novelas da Globo: ''Fiquei meio assim''

Carolina Dieckmann está de volta para as novelas após ter feito o Sétimo Guardião, em 2018. Dividida entre o Brasil e os EUA, onde mora por algumas temporadas com a família por conta do trabalho do marido, Tiago Worcman, a loira contou durante a coletiva da próxima novela das sete, Vai na Fé, o que a fez retornar às telinhas da Globo.

Segundo a famosa, ela recebeu uma ligação do diretor artístico da trama, Paulo Silvestrini, que explicou sua personagem, a advogada Lumiar, tem vários pontos em comum com sua vida.

"O que me fez voltar: possibilidade de fazer um trabalho que me encantou. Primeiro a sincronicidade com a minha vida, logo que o Paulo me ligou pra fazer o convite, ele me falou que o marido [da personagem] tava pensando em tirar o sabático e o Tiago [esposo de Carolina] tinha acabado de tirar o sabático, porque não é uma coisa comum ter um marido tirando sabático, então pra mim aquilo, já fiquei meio assim", falou sobre o ponto em comum.

Outra característica que lhe chamou a atenção foi que a personagem não deseja ter filhos. "A coisa de ela não querer ser mãe, é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de entender, não de entender na teoria, mas de entender na prática, como é o que sente uma mulher que não quer ser mãe, já que eu sempre senti a maternidade tão aflorada", falou sobre o que diferem.