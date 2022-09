Carolina Dieckmann parabeniza Luciano Huck em seu aniversário de 51 anos: "Axé na caminhada"

O apresentador Luciano Huck completou 51 anos e ganhou uma homenagem especial de Carolina Dieckmann

Publicado em 03/09/2022

Dia de comemoração! O apresentador Luciano Huck completou 51 anos de vida neste sábado, 3, e Carolina Dieckmann (43) fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos ao lado do aniversariante e prestou uma homenagem ao amigo. "Pra você eu desejo abraços como esse: abarrotado de afeto e verdade amizade como a nossa, com tanta memória construída, tanta gargalhada compartilhada, tanto apoio e mão estendida… é raro nesse mundo e coisa muito séria nessa vida."

"Que sigamos firmes, juntos… e que sempre sobre e transborde momentos pra gente comemorar!!! feliz aniversário, Lu. Te desejo saúde, amor, união, comunhão, sentido pra tudo, um bocado de sorte nas escolhas, e axé na caminhada!", completou ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

