Após último Ano Novo separados, Sabrina Sato e Duda Nagle surgem em clima quente na praia

Beijando muito, Sabrina Sato e Duda Nagle surgiram em clima de romance durante viagem de fim de ano

Na última virada do ano, Sabrina Sato e Duda Nagle passaram separados por conta do trabalho do ator. Mas, neste ano, o casal mostrou que o Réveillon promete ao surgir se beijando muito em novos cliques na rede social.

Neste sábado, 31, a artista global compartilhou cliques se refrescando em uma ducha com o amado e mostrou que estão curtindo muito a viagem pela Bahia com a família.

De biquíni, Sabrina Sato esbanjou seu corpaço treinado ao lado de Duda Nagle e celebrou o momento especial. "Depois da praia", falou a famosa.

Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram os pombinhos cheios de química. "Vocês são muito lindos juntos", disseram. "Muito amor para vocês", desejaram outros.

Ainda nos últimos dias, Sabrina Sato parou tudo ao fazer fotos usando um biquíni vermelho com transparência. Cobrindo apenas o necessário, a mãe de Zoe arrancou suspiros com sua boa fora impressionante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Em entrevista com Pedro Bial, Sabrina Sato relembra crise no casamento

A apresentadora Sabrina Sato celebrou o reencontro com Pedro Bial (64) após quase 20 anos! A artista participou do Conversa com Bial e falou sobre momentos importantes da vida e carreira. Ela comentou sobre o casamento com Duda Nagle, com quem tem uma filha, Zoe, e recordou o período de crise, quando tomou a decisão de voltar para a terapia.

“Casamento é parecido (com o confinamento). Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, disse ela.

Sabrina disse que a união chegou a um ponto que concluíram: "Ou a gente vai criar um abismo entre a gente, ou a gente vai criar uma ponte". “Resolvi voltar para a terapia. Na primeira sessão já comecei a desabar, comecei a chorar. Me perguntei: 'o que eu faço, meu casamento está numa UTI'. Cheguei para ela (a terapeuta) falando de separação. Ela me acalmou e disse que para tudo tinha solução.”

