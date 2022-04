Em entrevista com Pedro Bial, Sabrina Sato relembra crise no casamento e relação com Dhomini

No 'Conversa com Bial', Sabrina Sato falou do casamento e participação no BBB 3, celebrando o encontro com o antigo apresentador do reality

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 10h11

A apresentadora Sabrina Sato (40) celebrou o reencontro com Pedro Bial (64) após quase 20 anos!

A artista participou do Conversa com Bial na quarta-feira, 06, e falou sobre momentos importantes da vida e carreira. Ela comentou sobre o casamento com Duda Nagle (38), com quem tem uma filha, Zoe (3), e recordou o período de crise, quando tomou a decisão de voltar para a terapia.

“Casamento é parecido (com o confinamento). Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, disse ela.

Sabrina disse que a união chegou a um ponto que concluíram: "Ou a gente vai criar um abismo entre a gente, ou a gente vai criar uma ponte". “Resolvi voltar para a terapia. Na primeira sessão já comecei a desabar, comecei a chorar. Me perguntei: 'o que eu faço, meu casamento está numa UTI'. Cheguei para ela (a terapeuta) falando de separação. Ela me acalmou e disse que para tudo tinha solução.”

Sabrina Sato relembra relação com Dhomini

Durante o papo, Sabrina também recordou sua participação na terceira edição do Big Brother Brasil. Na época, ela estava com 21 anos de idade.

“O Big Brother representa para mim a oportunidade que eu precisava. Era a oportunidade profissional que eu queria. Eu tinha esse sonho desde garota, de ser apresentadora. Na época, eu cursava Jornalismo", disse.

“Eu era uma menina. Entrei para o reality, mas faltavam relacionamentos na minha vida. Era muito pura, muito ingênua. Foi muito bom sair e ser abraçada por tantas pessoas, com tanto carinho. Não foi fácil, mas o BBB foi muito importante na minha vida”, lembrou ela.

No confinamento, Sabrina se envolveu com participante Dhomini, o vencedor da temporada, e contou que quase largou tudo para ir atrás do brother. “Eu não tive relacionamentos antes e me apaixonei lá dentro. Mexeu muito comigo. Ele me encantou. Achava que ele era a minha alma gêmea. Já estava no ‘Pânico’ e quis largar tudo para ir morar com ele em Goiânia. Emilio (Surita, apresentador do ‘Pânico), disse: ‘Você que sempre sonhou em estrear na TV vai largar tudo por causa do Dhomini? Daqui a pouco ela vai te esquecer!' Sofri muito depois, fiquei muito apaixonada mesmo. Ele terminou comigo e voltou para Goiânia. Fiquei trabalhando e levando a minha vida.”

Em seu feed no Instagram, Sabrina Sato compartilhou registro ao lado de Pedro Bial e trecho da entrevista. A conversa aconteceu na Sala São Paulo, espaço de concertos sinfônicos na capital paulista.

"Cada encontro com Bial, é um novo marco em minha vida. Foi há quase 20 anos, quando sai do BBB, e hoje, quando entrei na Sala São Paulo para nossa entrevista. Que encontro! Um filme passou em minha cabeça, coração veio na boca e um nó de emoção na garganta. Que prazer te reencontrar em mais um momento tão importante da minha vida e por tornar esses momentos eternamente especiais", celebrou ela.

"Eu sempre me arrepio quando vejo esse vídeo! E assistir ao lado do @pedrobial, de volta a @tvglobo, foi mais emocionante. Só tenho que agradecer a vocês por tanto carinho durante todos esses anos, meu time que me dá todo suporte e à minha família que sempre me apoia em tudo e fazem dos meus sonhos realidade!", disse ainda ao postar vídeo em que aparece criança brincando de ser famosa, e a irmã, Karina Sato, aparece como sua empresária, o que, de fato, aconteceu.

Confira o registro de Sabrina Sato com Pedro Bial:

