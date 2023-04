Andressa Ferreira posa com buquê enorme e comemora aniversário: ''Sou grata''

Influenciadora e modelo Andressa Ferreira faz longa reflexão com a chegada de mais um ano de vida e agradece pela vida e família

A influenciadora digital Andressa Ferreira está completando mais um ano de vida nesta quinta-feira, 27, e compartilhou um longo texto celebrando a chegada do novo ciclo!

Em sua conta oficial no Instagram, a modelo e atriz fez uma reflexão no dia do aniversário e contou que acordou sensível ao surgir com um buquê enorme de rosas vermelhas em sequência de registros.

"Hoje acordei mais sensível. Já me emocionei algumas vezes com coisas simples, conversando com pessoas que eu amo, pensando em todas as coisas pelas quais sou grata! No dia do nosso aniversário esses sentimentos ficam à flor da pele!", começou escrevendo.

A esposa de Thammy Miranda (40) e mãe de Bento (3) agradeceu pela família. "Sou grata pelo marido que Deus me deu, por formar uma família cheia de amor, alegria. Na minha casa temos harmonia, me sinto valorizada, acolhida, compreendida… Por Deus ter me dado um filho cheio de saúde, luz. O Bento é tão amoroso, carinho, divertido! A maior benção da minha vida. Sou tão feliz e grata pelo lugar que Deus preparou para eu morar com minha família! Sou tão feliz e grata pelos meus pais. Que oram todos os dias por mim, que intercedem por mim, porque oração de pai e mãe tem muita força!"

"Me sinto tão feliz por ter aceitado JESUS, por buscar ler a Bíblia e buscar um relacionamento diário com Deus. Me sinto tão feliz e grata por trabalhar com o que eu amo, por hoje viver tantas coisas profissionais que um dia eu sonhei e realizei. Sou grata ao meu trabalho por influenciar tantas pessoas, vocês me dão força, me fazem buscar ser melhor! Por ter essa troca tão mágica com tanto amor de pessoas que eu não conheci pessoalmente, mas sinto próximas a mim".

"E finalmente sou grata a mim mesma. Está sendo a parte mais desafiadora falar de mim mesma. Por ser humilde em reconhecer minhas falhas e buscar autoconhecimento para melhorar, evoluir como ser humano, como mãe, esposa, filha, amiga… Por ser determinada em ir atrás das minhas metas, por viver uma vida saudável, cuidar da minha saúde e da minha mente. Por me desafiar a viver em alta performance, produtividade e foco… Por me sensibilizar pela dor do outro… Pelo propósito que Deus tem na minha vida. Por me sentir feliz e grata quando percebo que no fundo dos meus sonhos mora o sentimento de ajudar as pessoas. Por estar em movimento buscando aprender, sou apaixonada por conhecimento. Em me desenvolver".

"Por ser apaixonada em saber como funciona a mente humana, mentalidade, positividade, relacionamentos, pessoas. A vida é sobre relacionamentos! Por não entrar num sistema de viver no automático e na ilusão do que é passageiro! Isso tudo faz eu me sentir viva!", finalizou Andressa.

Confira o post de aniversário de Andressa Ferreira:

De biquíni pequeno, Andressa Ferreira ostenta corpão turbinado

A modelo Andressa Ferreira deu um show de beleza e boa forma ao compartilhar fotos de um ensaio vestindo roupa de banho. A esposa de Thammy Miranda publicou os registros arrasadores e chamou a atenção dos fãs.

Nos cliques, a nora de Gretchen apareceu deslumbrante fazendo várias poses e ostentando seu corpaço mega torneado no biquíni rosa cintilante.

Com o decote saltando e a barriga marcada de músculos, a influenciadora chocou com sua beleza. Nos comentários da publicação, ela logo foi coberta de elogios. "Perfeita", definiram os fãs. "Linda demais", disseram outros.