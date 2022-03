Ministério da Justiça censura filme de Fábio Porchat por apologia à pedofilia

Após cena do filme de Fábio Porchat viralizar na web, Ministério da Justiça ordena remoção da obra nos streamings

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 13h59

Nesta terça-feira, 15, o Ministério da Justiça divulgou no Diário Oficial a censura do filme Como se tornar o pior aluno da escola, de 2017.

De acordo com o órgão governamental, o longa faz apologia à pedofilia numa cena em que o personagem do humoristaFábio Porchat (38) comete assédio contra duas crianças e não deve ser perpetuado nas plataformas.

Após a decisão, a trama deve ser retirada da Netflix, Globo (incluindo Telecine e Globoplay), Google (YouTube), Apple e Amazon.

Em caso de descumprimento, o Ministério cobra uma multa de R$ 50 mil por dia. Vale lembrar que a trama, em seu ano de lançamento, foi liberada e indicada para público maior de 14 anos.

Numa entrevista para O Globo, Porchat fez um desabafo sobre a situação. “O vilão é o personagem mau. Que faz coisas horríveis [...]. Quando o vilão faz coisas horríveis no filme, isso não é apologia ou incentivo àquilo que ele pratica, isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado”, explicou o ator e apresentador.

Entenda a acusação de apologia à pedofilia no filme de Fábio Porchat

Mesmo Como se tornar o pior aluno da escola tendo sido lançado em 2017, internautas utilizaram as redes sociais no último fim de semana, 12 e 13 de março, para comentar a cena de assédio sexual presente no filme. A comoção tomou proporções tão grandes que o Ministério da Justiça decidiu intervir, retirando a produção do ar.