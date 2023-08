Sertanejo Kauan abandona o palco, joga microfone no chão e deixa Matheus sozinho

Sertanejo Kauan abandona o palco; atitude não pegou bem e gerou críticas nas redes sociais; veja

Um vídeo do cantor sertanejo Kauan, que faz dupla com Matheus, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira, 2, e deixou os fãs intrigados. É que ele abandonou o palco durante um show e chegou a jogar microfone no chão.

O vídeo foi registrado na Festa do Peão de Tabapuã, no interior de São Paulo, no último sábado (29). No palco, Matheus ficou surpreso com a decisão do parceiro e tentou colocar panos quentes na situação usando seu bom humor.

“Ó, Kauanzinho sentiu uma dorzinha de barriga, né véio? O que que ele comeu será? Comeu pastel?", disse. "Ih, meu companheiro passou mal, como é que faz com ele? Vou ter que acabar o show sozinho com vocês que o outro correu”, acrescentou ele. Pelo vídeo, não é possível afirmar se ele retornou para a apresentação.

Após o vídeo ser publicado, fãs de Matheus e Kauan criticaram a postura do sertanejo. "Às vezes essas celebridades precisam diminuir o ego", declarou um. "O que eu acho que é muita falta de profissionalismo as pessoas pagaram para ver os dois o show completo Se ele tá com algum problema ou irritado com algo", escreveu outro. "Deu chilique, coisa feia", opinou um terceiro.

Transplante capilar

O cantor sertanejo Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, usou suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores que realizou um procedimento estético que queria há um tempo: transplante capilar. O artista aproveitou também para falar sobre a decisão de ter se submetido ao processo.

“Careca cabeludo na área! Agora não vou ter mais a maior testa do sertanejo! Essa fama vai ficar para quem? [Risos]”, brincou o cantor, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, mostrando sua cabeça com os curativos após o procedimento realizado.