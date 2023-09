Maria Cláudia Tonielo: do engenho para a liderança no agro

Cláudia Maria Tonielo é a força feminina à frente de usinas no interior paulista: nada é uma barreira para ela

Ela nasceu e cresceu em meio ao universo do agronegócio. “Acho que posso ser considerada um exemplar perfeito de uma menina do engenho”, define Cláudia Maria Tonielo (55), única mulher à frente da diretoria do Grupo Toniello, que concentra esforços em usinas de etanol, açúcar e outros segmentos na região de Ribeirão Preto, no interior deSP. “Vivia o dia a dia da destilaria, vendo meus pais, tios e avôs trabalharem”, lembra ela.

Conquistar seu espaço, porém, não foi tarefa fácil. “A cultura italiana é patriarcal, o machismo impera, há divergência de pensamentos, mas isso já está no fim”, celebra Cláudia, que encabeça movimentos para incentivar a força feminina no agro. “Minha missão é elevar o protagonismo feminino, que vem ajudando nossas indústrias a serem reconhecidas”, diz ela, que não fica apenas na parte administrativa! “Até trator eu piloto!”, avisa ela, sempre pronta para os desafios.