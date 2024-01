Zilu Camargo ri após Wanessa lavar louça no BBB24: "Primeira vez"

Zilu Camargo ri após Wanessa lavar louça pela primeira vez; comportamento da empresária dividiu opiniões

De olho no BBB24 logo em sua estreia, a empresária Zilu Camargo protagonizou um momento divertido nas redes sociais nesta terça-feira, 9. É que ela flagrou um momento inédito na vida da filha, Wanessa Camargo.

Enquanto acompanhava a transmissão do reality ao vivo, a ex de Zezé di Camargo percebeu que ela estava lavando louça pela primeira vez. Ao flagrar o momento, ela riu da situação e publicou uma foto ao lado do "momento histórico".

"Gente, é a primeira vez que eu vi a minha filha, Wanessa, lavando louça", disse ela rindo do episódio protagonizado pela herdeira, que sempre foi criada como uma princesa pelos papais famosos.

Nos comentários, seguidores também reagiram ao momento. "Zilu sendo mãe raiz, fazendo passar vergonha", brincou um. "Gente não falou mentira. Nós, mães, falamos filha lavar louça, aí nós ficamos com pena e acabamos lavando. Aqui é assim", disse outra mãe. "Nunca lavou porque não precisou. Simples assim!", opinou outro.

Wanessa revela motivo para aceitar convite do BBB24

A cantora Wanessa Camargo contou um pouco de sua história durante sua apresentação aos colegas de confinamento. Sempre muito sincera, a artista revelou o que a fez aceitar o convite de Boninho para o reality show. Ao longo de seu discurso, a filha de Zezé Di Camargo contou o motivo pelo qual aceitou a proposta para participar do BBB 24.

"Acho que muita gente está aqui por isso também, porque dá uma mexida quando as coisas não estão... sabe? Eu chacoalhei, me separei, me divorciei e comecei uma nova estrada, retomei minha carreira, retomei minha força", declarou Wanessa Camargo.