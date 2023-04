Sonia Abrão fica indignada e enfrenta brother do BBB23: "Cara de pau, cinismo"

Sonia Abrão fica indignada e faz longo desabafo logo na abertura do 'A Tarde é Sua'

A apresentadora Sonia Abrão deixou os fãs impressionados nesta terça-feira, 11, ao fazer um desabafo contra Fred Nicácio, participante do BBB23. Revoltada, a comandante do A Tarde é Sua detonou a postura do brother no Jogo da Discórdia.

"Que cinismo, que cara de pau", disse ela antes de dar um pisão no médico. Ela defendeu que ele seja eliminado no Paredão que terá seu desfecho nesta noite.

"Não tem argumento, vai pro deboche. É uma tática que a gente tem visto muito nas redes sociais, quando não vira novela, vira piada. É uma coisa muito covarde, precisa ter uma dose muito grande de cinismo pra partir para esses tipo de coisa", declarou.

Sonia Abrão ainda elogiou Aline Wirley, que foi pra cima do rapaz. "Ele viu que ela estava indignada, que era um desabafo sincero e ele vai e pisa em cima debochando", disparou ela.

Ricardo opina sobre o próximo eliminado do BBB 23

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 10, em que Ricardo Alface ficou sabendo por Fred Nicácio que ele não está na final sonhada por Sarah Aline, o biomédico surpreendeu ao revelar que acredita na eliminação da affair ou do médico, mas não de Bruna Griphao.

Na cozinha da Xepa, o líder da semana conversou com as integrantes do Quarto Deserto e expôs sua opinião sobre o Paredão. "Não me desce. Eu digo, com a minha visão de game aqui. Ou [sai] ele ou infelizmente a Sarah, por coisas que ela andou falando, que ela tá sentindo. Ela tá abalada com o jogo, não de hoje, já tá abalada há um tempo", comentou ele.

Ele voltou cheio de gás, usando uma pregação em causa própria, o discurso não deslanchou como ele imaginou que ia pegar lá dentro, ele se encolheu. E agora tá assim.