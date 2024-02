Quem vai sair do BBB 24? Resultado de enquete reforça rejeição de brother

Rodriguinho, Fernanda e Lucas disputam a permanência no BBB 24 em um Paredão quádruplo; saiba os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil

Depois de uma campanha intensa nas redes sociais, parece que os telespectadores do BBB 24 não terão grandes surpresas no resultado do paredão desta semana. Disputado por Rodriguinho (45), Fernanda (32) e Lucas (25), a berlinda promete causar uma reviravolta no programa.

Conforme o resultado parcial da enquete da CARAS Brasil, foi confirmado a rejeição de Rodriguinho. Isso porque os leitores apontaram o pagodeiro como o 10ª eliminado da temporada com 63.70% dos votos. Ao todo foram computados 1583 mil votos contra a presença do artista no jogo.

Em segundo lugar foi ocupado por Fernanda, que ficou com 20.52% dos votos. Enquanto isso, Lucas conquistou apenas 15,77% da rejeição do público do site, se tornando o coadjuvante na disputa para a eliminação.

COMO FOI FORMADO O PAREDÃO DA SEMANA DO BBB 24?

A formação do paredão desta semana se iniciou com a benção do anjo Michel, que, pela terceira vez seguida, ganhou o poder e decidiu por imunizar Giovanna, que estava na mira da líder Beatriz. Com a mineira imunizada, ela teve suas opções de indicações reduzidas.

Tendo que escolher entre Rodriguinho e Fernanda, a paulistana optou por emparedar o pagodeiro, com a justificativa que ele poderia coloca-la no paredão da mesma forma que ela decidiu. No entanto, como a liderança foi ganhada em dupla, Isabelle também teve o direito de indicar mais uma pessoa e decidiu mandar Lucas Henrique ao paredão.

Outro detalhe surpresa da noite foi para Leidy Elin, que no dia anterior havia conquistado o Poder Curinga, que lhe deu a oportunidade de indicar uma pessoa ao paredão. Ela então escolheu Fernanda, uma pessoa a qual ela iniciou um embate na casa.

Já no Confessionário, o MC Bin Laden foi o mais votado pelos participantes da casa, com nove votos. No entanto, ele acabou se salvando na Prova Bate e Volta, depois de conseguir superar seus colegas com uma pontuação superior.