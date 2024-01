Novo viral? Gabily fala sobre Vanessa Lopes no BBB 24 e hit da copa: "Uma irmã pra mim"

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabily destacou relação de amizade com Vanessa Lopes e apostou em sucesso de influencer no BBB 24

Parceira musical e amiga de Vanessa Lopes (21), uma das integrantes do BBB 24, a cantora Gabily (28) confessa que ficou um pouco preocupada com a decisão da influencer em ir para o reality. Em conversa com a CARAS Brasil, a artista falou um pouco da amizade entre as duas e revelou suas expectativas para a temporada.

"Assim que foi anunciado a participação dela na casa, recebi pelo whats um áudio gravado por ela. A Vanessa é como uma irmã pra mim. Ela é uma pessoa maravilhosa, tem um coração muito puro, é um neném", disse a cantora, que no último ano lançou com a amiga o hit da Copa do Mundo, Chapadinha na Gaveta, sucesso nas plataformas digitais.

Apesar de agir como toda irmã mais velha e querer proteger a amiga de tudo, Gabily acredita que Vanessa deve tirar de letra a pressão do confinamento e do jogo. "Eu fico um pouco assustada vendo ela em um reality assim, mas ao mesmo tempo eu fico tranquila, porque ela tem um bom coração, é uma menina do bem. Ela vai se sair muito bem", afirma.

Desde que a influencer foi anunciada oficialmente pela TV Globo, vídeos das duas dançando Chapadinha na Gaveta e outros registros passaram a circular intensivamente nas redes sociais. Para Gabily, a ação dos internautas é natural, mas ela não acredita que a canção pode retornar às paradas musicais.

"Não tenho expectativa nenhuma sobre a música, até porque foi uma música pontual para Copa que a gente fez, não acredito que vá repercutir agora", disse ela, que reforçou a amizade entre as duas, apesar dos últimos meses elas tenham ficado mais afastadas, continua firme: "não conseguimos ficar tão juntas como de costume, mas sempre tivemos contato por telefone e chamada de vídeo".