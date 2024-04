Matteus deve namorar e pode ter um filho logo após o BBB, diz numerólogo

Em entrevista à CARAS Brasil, o numerólogo Yub Miranda analisa o futuro de Matteus com o fim da 24ª edição do BBB nesta terça-feira, 16

Finalista do BBB 24, Matteus (27) teve dois envolvimentos românticos ao longo do programa. Apesar de ainda não ter firmado nenhum compromisso fora da casa mais vigiada do Brasil, os próximos meses podem reservar um romance e até aumentar a família do gaúcho.

De acordo com o numerólogo Yub Miranda, Matteus está em seu Ano Pessoal 1 e terá meses bastante propícios a mudanças em sua vida. O especialista acrescenta que, após o fim do BBB , é possível que o gaúcho engate em um relacionamento amoroso.

"Ainda mais que neste segundo trimestre (de abril a junho), ele está no romântico Trimestre Pessoal simbolizado pelo 3. A coragem e a iniciativa do 1 com a predisposição em se envolver afetivamente do 3 indica que ele quer conquistar e viver um amor intenso", diz, em entrevista à CARAS Brasil.

Ainda de acordo com as previsões —que envolvem o cálculo dos números do Ano Pessoal, através do Mapa do Ano, e o Trimestre Pessoal—, as surpresas não param por aí. O estudante de engenharia agrícola ainda pode se tornar pai até o fim deste ano.

"Nesse sentido, pelo fato do 1 e do 3 serem números associados à fertilidade, pode até ser pai", explica Miranda. "E formalizar um vínculo de julho a setembro, uma vez que estará no Trimestre Pessoal 4", acrescenta o numerólogo.

Matteus conquistou destaque durante o BBB 24 ao se tornar recordista em Provas do Anjo. O gaúcho venceu cinco vezes e acumulou diversos prêmios e recados carinhosos da família. Além disso, ele teve dois envolvimentos românticos no período em que esteve na casa.

Logo no início do programa, o estudante se envolveu com Deniziane (29). A mineira terminou a relação poucos dias antes de ter sido eliminada, e o gaúcho não escondeu o sofrimento que passou. Poucas semanas antes da final, ele e Isabelle (31) se aproximaram e então se tornaram um casal.

