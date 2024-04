Luiza Possi sai em defesa de Ana Maria Braga e cita ex-BBBs

Durante participação no 'Mais Você', Luiza Possi defendeu Ana Maria Braga e citou comportamento de ex-BBBs. "Não estou gostando"

Nesta quinta-feira, 4, Luiza Possi participou do Mais Você para falar sobre sua participação no The Masked Singer Brasil. A cantora, que deu vida à MC Porquinha no programa, saiu em defesa de Ana Maria Braga.

"Eu não estou gostando desses BBBs vindo aqui e te tratando mal. Vem criticar? Pô, respeita a história. Respeita a história de Ana Maria", disse ela, fazendo a apresentadora e o mascote Louro José darem risada.

Sem citar nomes, Luiza revelou que não gostou da postura de alguns ex-participantes durante o quadro Café com o Eliminado. "Se tiver BBB te tratando mal, eu venho aqui, hein? Eu venho aqui", completou.

Luiza Possi defende Ana Maria Braga ao vivo: “não estou gostando desses bbb’s vindo aqui te tratando mal, é a Ana Maria respeita minha história” pic.twitter.com/xXACJux8ir — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) April 4, 2024

Fernanda diz ter ficado 'desconfortável' em conversa com Ana Maria Braga

Na manhã da última segunda-feira, 1, Fernanda participou da tradicional entrevista com Ana Maria Braga no Mais Você, da Globo, após ser eliminada do BBB 24. No entanto, parece que a confeiteira não gostou muito da experiência de conversar com a apresentadora.

Abordada por alguns fãs na porta dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Fernanda confessou ter se sentido desconfortável durante a entrevista. "Eu fiquei mal. Eu falei: 'Gente, o que aconteceu aqui?'. Eu fiquei desconfortável, não vou mentir", confessou a ex-sister.

Na entrevista, Ana Maria falou sobre o comportamento de Fernanda, deixando um climão na conversa com a eliminada."A história do BBB é: um monte de gente se reunir em uma casa só durante 100 dias, uma série de pessoas diferentes, para que elas pudessem conviver. E a gente que se desse melhor nessa convivência, [vence]. [Para isso,] tem estratégias: tem que ser agradável, amiga... uma série de adjetivos que você passou longe", disse a apresentadora.

Ao ouvir isso, Fernanda não resistiu e rebateu na lata. "Não, eu passei longe? Então, a gente não assistiu ao mesmo programa. Eu tive, sim, momentos muito bacanas, eu tive laços, fiz amizades, sim, construí coisas que quero levar para fora. Por exemplo, a Pitel é uma pessoa muito importante que nasceu ali e ninguém vai tirar o mérito disso. A gente viveu aquilo juntas e vai levar aquilo para fora, isso foi vivido, teve muita verdade da nossa parte", declarou a confeiteira.

Por sua vez, Ana Maria respondeu: "Então, mas é um grupo, Fernanda! Não é só uma pessoa. Eu estou falando de uma comunidade, que é o BBB".