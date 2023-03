Key Alves, ex-participante do BBB 23, passa perrengue ao tentar pedir café da manhã no México

A jogadora de vôlei Key Alves está hospedada em um hotel no México se preparando para entrar no reality 'La Casa de Los Famosos'

Key Alves, ex-participante do BBB 23, está se preparando para participar do reality La Casa de Los Famosos, no México, e está enfrentando algumas dificuldades por não ser fluente em espanhol.

Nesta quarta-feira, 15, a ex-jogadora de vôlei publicou nos Stories do Instagram alguns vídeos mostrando o perrengue que enfrentou para conseguir pedir seu café da manhã, e divertiu ao tentar se comunicar no estilo 'portunhol'.

"Eu tô sozinha e vou ter que ligar lá para pedir café da manhã", contou ela, que em seguida, começou a falar com o atendente. "Hola, chicos! Como passas? Eu queria um café da manhã, um cafezito. No hablo español, pouquito devagar. Queria um pão... Panzito", acrescentou a ex-sister.

AHHH NÃO O TANTO DE MEME QUE ELA VAI RENDER HABLA KEY pic.twitter.com/zYMEs0Rgmd — la Pat 🔗🇲🇽 (@pat0liveira) March 15, 2023

Key Alves é desmascarada

Antes da viagem, Key Alves passou vergonha nas redes sociais ao publicar um vídeo em que finge que está perdida em um aeroporto no México. Enquanto fazia a gravação, ela se descuidou e acabou desmascarada pelos fãs.

Os seguidores perceberam que a atleta estava mentindo sobre sua localização após ela filmar uma placa que mostrava que estava em São Paulo. "Galera, eu mal cheguei no México e já estou toda perdida aqui, no aeroporto internacional. Toda perdida. Não sei nem como é que eu ando aqui, não sei nem que língua falar ainda. Eu estou perdida real", afirmou a ex-BBB no vídeo, enquanto fazia caras e bocas, dando a entender que estava realmente perdida.

