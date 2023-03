Key Alves é desmascarada ao fingir que estava fora do Brasil: "Vergonha"

Key Alves é desmascarada ao publicar vídeo nas redes sociais fazendo tipo; veja

A jogadora de vôlei Key Alves passou vergonha nas redes sociais ao publicar um vídeo em que finge que está perdida em um aeroporto no México. É que ela se descuidou e acabou desmascarada pelos fãs.

Isso porque ao fundo é possível ver que ela ainda estava em São Paulo quando gravou o vídeo. Só que ela fez caras e bocas e ficou fazendo tipo como se já estivesse em território mexicano onde vai participar de um reality.

"Galera, eu mal cheguei no México e já estou toda perdida aqui, no aeroporto internacional. Toda perdida. Não sei nem como é que eu ando aqui, não sei nem que língua falar ainda. Eu estou perdida real", afirmou ela.

Nas redes sociais, fãs zombaram da sister. "Que vergonha, como deixaram isso passar?", disse um. "Gente, como ela achou que ninguém ia perceber?", comentou outro.

Com o "Dutty Free São Paulo" aparecendo lá atrás, Key Alves faz stories dizendo que está no México: "Não sei nem que língua falar ainda". #BBB23.pic.twitter.com/ZCyy1T5eJT — PAN (@forumpandlr) March 15, 2023

SERÁ?

Ao ser entrevistada pelo Bate-Papo BBB logo após ser eliminada na última terça-feira (14), Larissa abriu o jogo sobre como ela acha que serão as coisas dentro da casa mais vigiada do Brasil daqui para frente. Considerando a própria saída, Lari admitiu que o próximo a deixar o game será o seu affair no reality, Fred.

"Pelo jeito, [quem vai ser eliminado é] o Fred. Vem fazer companhia para mim aqui fora. Frederico, deu para nós", disse a paranaense bem humorada. Quando foi perguntada sobre os favoritos, a professora de Educação Física não titubeou ao nomear Ricardo Alface.