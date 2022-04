Juliette revela o motivo de não comentar mais o 'BBB 22': ''Começam a distorcer o que eu falei''

Em entrevista ao podcast "BBB Tá On", Juliette explicou o motivo de não comentar mais o 'BBB 22'

10/04/2022

Juliette explicou o motivo de não comentar mais o BBB 22! Na última sexta-feira, 09, a cantora e campeã do BBB 21, cedeu entrevista ao podcast "BBB Tá On", do GSHOW, e sanou várias dúvidas da relação entre a ex-sister e a nova edição do programa.

Entrevista de Juliette

Primeiro, a paraibana revelou que não está conseguindo acompanhar o reality: "Quem entende de BBB é quem assiste ao pay-per-view. Humanamente, todo mundo sabe que eu não consigo acompanhar por conta das coisas que estou fazendo".

Depois, explicou o porquê deixou de comentar o BBB 22: "Quando eu vejo um programa, saio dizendo as coisas positivas que vejo em cada pessoa. Aí eu inventei de fazer isso aqui fora, eu elogiava uma atitude [de um participante do BBB 22] e as pessoas começavam a surtar dizendo que eu estava torcendo ou estava contra. É perigoso fazer isso, porque nem toda hora eu vou estar podendo me defender, e é trabalhoso. Eu tenho uma opinião positiva sobre cada participante, mas não dá para se manifestar aqui fora, porque as pessoas se emocionam e começam a distorcer o que eu falei".

"Se cada um que ainda estiver ali ganhar, eu vou ter uma justificativa, de dizer a razão, porque todos têm qualidades", completou.