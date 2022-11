Juliette, Karol Conká, Rafa Kalimann e ex-BBBs se reencontram em gravações do 'Altas Horas'

Cantora paraibana Juliette registra encontro com ex-BBBs Karol Conká, Rafa Kalimann, Thelminha, Linn da Quebrada, Naiara Azevedo e Juliana Alves

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 08h38

O programa Altas Horas, comandado pelo apresentador Serginho Groisman (72), promoveu um verdadeiro encontro de ex-BBBs!

Na terça-feira, 01, a campeã da edição de 2021 do Big Brother Brasil,Juliette (32) compartilhou registros dos bastidores de gravações da atração da TV Globo, em que aparece ao lado de ex-sisters, de diferentes edições do reality.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a cantora paraibana aparece ao lado de Karol Conká (35), com quem teve desentendimentos durante o confinamento, Thelminha (37), Rafa Kalimann (29), Linn da Quebrada (32), Naiara Azevedo (33) e Juliana Alves (40).

Juliette também exibiu o look escolhido para a gravação. A advogada surgiu usando um vestido brilhante com amarração na cintura e botas de salto plataforma e cano alto na cor preta. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "QUE SQUAD É ESSE BRASIL?! AMO", "Ansiosa pra assistir", "Lindaaaas", disseram alguns admiradores.

Confira o reencontro de ex-BBBs nas gravações do 'Altas Horas':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Juliette mostra hematomas após fim de semana de farra

A ex-BBB e cantora Juliette Freire apareceu cheia de hematomas roxos nas pernas. Mas logo fez questão de acalmar os seguidores e explicar o motivo. Segundo a cantora, o fim de semana foi agitado com os amigos e acabou deixando algumas marcas. “Foi mara esses dias. Tô rouca, me diverti demais com minhas amigas, com minha família", contou a ex-BBB. "Tô toda ferrada do joelho! A gente brincando no barco de ficar pulando uma em cima da outra, essas doidices de bêbado", explicou.

“Simplesmente olha como tá meu joelho. Minha perna tá toda assim, a outra também, minha gente”, disse a cantora, mostrando o resultado das brincadeiras. Juliette levantou a barra da calça e mostrou hematomas roxos nas duas pernas.

