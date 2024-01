Josy Oliveira: a comoção gerada pela morte precoce da ex-BBB

Josy Oliveira morreu em 2021 após passar por uma cirurgia na cabeça; ela foi muito querida quando participou do reality

Ex-participante do Big Brother Brasil, a modelo Josy Oliveira deixou saudades. Dois anos após morrer durante uma cirurgia, a participante do BBB9 segue lembrada pelos fãs do reality.

Ela morreu aos 43 anos no dia 6 de setembro de 2021, em plena pandemia. Na época, a psicóloga sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) durante uma cirurgia para tratar um aneurisma, diagnosticado no final de 2020.

Nascida em Juiz de Fora, a mineira se formou em psicologia, porém após a participação do reality dedicou a sua carreira de cantora. A partida precoce emocionou os fãs, já que ela era casada e deixou um filho.

+ BBB: Primeira Casa de Vidro aconteceu há 14 anos e teve Maíra Cardi como participante

Marido prestou homenagem

Na época, Daniel Ramos, marido da Josy Oliveira, publicou um longo texto se despedindo da então esposa. No seu perfil no Instagram, o bancário arrancou lágrimas dos seguidores ao se declarar à amada.

"Obrigado por ter me escolhido e dado o privilégio de compartilhar sua vida comigo por 12 anos com o mais puro amor, pelo privilégio de ter me escolhido para ser o pai do seu filho, por cada beijo de boa noite e bom dia, por cada abraço, cada sorriso, cada segundo", começou dizendo.

Ele ainda exaltou a história de amor que construiu com a participante do Big Brother Brasil 9. "Obrigado pela sua vida que vai permanecer pra sempre viva em todos que tiveram a oportunidade de te ter por perto. Logo a gente se encontra de novo e continuamos essa nossa linda história que não se limita a essa vida".

Ex-colegas também prestaram homenagens

Após o anúncio da morte precoce de Josy Oliveira, do BBB9, alguns ex-participantes do reality reagiram abalados à fatalidade. Par romântico da ex-BBB durante a disputa, o empresário Newton Siqueira, o Tom, se pronunciou sobre a morte precoce da cantora de apenas 43 anos. "Eu fico muito triste, sinto muito mesmo e desejo força aos familiares. Ela era uma menina muito boa e eu sempre gostei da família dela. É uma perda inesperada", declarou ele ao 'UOL'.