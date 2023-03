Fora do BBB 23, Larissa ganha 'presente de grego': “Nunca mais vai esquecer”

Eliminada do BBB 23, Larissa é provocada por fã e tem reação inusitada

Larissa (24) já está rendendo memes fora da casa mais vigiada do Brasil! Eliminada, a ex-sister recepcionou os fãs com bom-humor na porta dos estúdios da Globo, enquanto cumpria sua intensa agenda de gravações na manhã desta quarta-feira, 15, quando foi surpreendida com um ‘presente de grego’.

Sorridente, a educadora física conversou com os fãs do reality com muito carinho e foi bastante simpática, atendendo aos pedidos de fotos de uma longa fila de admiradores. Foi quando um fã em questão decidiu presenteá-la com um item inusitado e a morena caiu na gargalhada, antes de ser retirada pela produção.

“Eu faço uma brincadeira com todos os BBBs”, explicou o fã, ao entregar uma alface para Larissa: “Nunca mais vai esquecer o Alface na sua vida, nunca mais", ele complementou, lembrando a richa da educadora física com o biomédico, que é um dos confinados favoritos do público atualmente.

Larissa deu risada e tentou alcançar o presente, mas não conseguiu, porque sua equipe a chamou para continuar a cumprir os compromissos, saindo às pressas. Na internet, o vídeo do momento repercutiu e o público do reality reagiu: “Uma querida”, elogiou uma admiradora. “Muito fofinha, adorei”, disse outra. “Achei uma fofa”, exaltou uma terceira.

Larissa na porta do projac, tirando foto com fãs e levaram um Alface para ela nao esquecer do Ricardo! #BBB23pic.twitter.com/TBxMXiPj4T — Dantas (@Dantinhas) March 15, 2023

Larissa fala da eliminação e admite influência de Fred em seu jogo:

Logo após deixar o reality, Larissa participou do 'Bate-Papo BBB' e fez revelações sobre sua estratégia de jogo. A professora de Educação Física falou sobre sua eliminação e reconheceu que Fred Desimpedidos (33), seu affair na casa, teve influência em seu jogo.

“Eu pensei que poderia, em certos momentos, a gente agir mais pela emoção do que pela razão. Também não queria pegar a visão dele de jogo, queria ter a minha própria visão…"Tu estar convivendo com uma pessoa direto com certeza vai influenciar…”, revelou.