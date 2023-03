Filho de Aline Wirley faz apelo surpreendente ao ver a mãe emparedada: “Votem"

Fruto do relacionamento de Igor Rickli e Aline Wirley do BBB23, o pequeno Antônio pede favor aos fãs da cantora

Antônio, de oito anos, filho do ator Igor Rickli (39) e da cantora Aline Wirley (41), a emparedada da semana no BBB 23, gravou um vídeo pedindo apoio para o público do reality. Ao lado do pai, o pequeno mostrou que embora a saudade seja grande, a vontade de ver a mãe continuar a disputa na casa mais vigiada do Brasil é ainda maior.

No vídeo publicado no Instagram de Igor, Antônio inicia o pedido: "Gente, a mamãe tem que ficar naquela casa lá”, e ainda surpreendeu ao declarar quem deve deixar o reality: “Então, por favor, votem no Gabriel. É a única coisa que a gente pede pra vocês em 2023", o pequeno pede a eliminação de Gabriel Santana (23), provando que está por dentro do reality.

Igor caiu na risada com a declaração do filho e assumiu o comando do vídeo: "É isso mesmo, a gente não vai pedir muito mais, não. Só ajuda a gente nessa, na moral, por favor. Vota no Gabriel pra ele sair, pra mamãe continuar até o final", declarou. Em seguida, o pequeno surgiu fazendo o pedido novamente: “Por favor, votem no Gabriel”, e continuou: “Então, por favor, faz esse favor”.

Para finalizar o vídeo, o marido de Aline falou sobre a saudade da esposa: "Faz esse favorzão, sério mesmo, de coração. A gente quer muito ver a Aline na final, porque ela é muito maravilhosa, porque a gente ama muito ela e porque a gente está aqui enlouquecido, morrendo de saudade, mas quer muito ver ela na final", pediu.

Bruna declara torcida no paredão: “Minha prioridade”

A família de Aline não foi a única a declarar apoio à cantora. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Bruna Griphao (24) fez questão de revelar sua torcida. Emparedada ao lado da ex-rouge e de Gabriel Santana, dois grandes aliados no jogo, a loira usou seu Raio-X desta segunda-feira, 27, para revelar que quer ver a amiga ao seu lado na disputa pelo prêmio do reality.