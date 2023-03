Ex-BBB Lucas Bissoli aparece em centro cirúrgico e diz que não largou medicina

Ex-BBB Lucas Bissoli faz sucesso na internet, mas não deixou de lado a formação como médico

O ex-BBB Lucas Bissoli mostrou sua rotina como cirurgião em seu perfil no Instagram, deixando claro que não deixou sua formação de lado.

Nos stories, ele publicou uma foto usando máscara e pijama cirúrgico com a legenda: "Bom dia, não larguei a medicina". Depois, ele filmou a sala onde estava e ocorreria o procedimento.

Ainda teve foto com um colega de trabalho e no momento em que ele operava um paciente. Ele também tem uma carreira como influenciador digital, já que conta com 1,7 milhão de seguidores.

No Big Brother 22, ele ficou conhecido como o 'Barão da Piscadinha', por brincar sobre como azarava as mulheres. No fim, se apaixonou por Eslovênia Marques, também participante, e os dois estão namorando até o momento. Eles eram do grupo 'pipoca', ou seja, não tinham fama antes do programa.

Na última foto com a morena, ele anunciou que eles haviam adotado um cachorrinho da raça Spitz Alemão e escreveu: "Novo integrante na família Eslu… Barão Jr ou Barãozinho tá na área".

Veja: