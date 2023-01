Conheça a decoração inspirada em viagens da casa do BBB 23

Decoração da casa do BBB 23 conta com símbolos de vários países e utilidades dos viajantes

Todo ano a decoração da "casa mais vigiada do Brasil" muda e ficamos ansiosos para saber qual tema inundará o confinamento. Desta vez, o assunto é viagens.

Entrando ao vivo durante o Encontro, Tadeu Schmidt e Ana Clara Lima já mostraram alguns detalhes da sala conhecida por ser palco de eliminações e votações.

A decoração conta com bússolas, mapas, globos, aviões e globos de neve. Além disso, itens representando a cultura de países como sombreiros mexicanos, réplica da Torre Eiffel, a grade em que casais apaixonados colocam cadeados com seus nomes e a famosa placa de Las Vegas. Além disso, o nordeste está presente nas fitinhas de Senhor do Bonfim e em estátuas de madeira.

Durante a programação, já conhecemos também o confessionário, baseado em um fundo preto com toques em neon vermelho e azul. Já o banheiro da casa é inspirado em uma gruta, repleto de pedras.

Confira as fotos da decoração do BBB 23:

Confessionário