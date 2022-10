Boninho mostra bastidores da seleção para o BBB 23: "Vida de pipoca não é fácil"

Diretor do BBB, Boninho mostrou detalhes da seleção de candidatos anônimos pelo Brasil

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 09h13

As seletivas para o Big Brother Brasil 23 estão há todo vapor. Nas redes sociais, o diretor da atração da Rede Globo, Boninho (60) mostrou mais uma fase entre os candidatos e brincou: "Vida de pipoca não é fácil não!"

Com previsão de estreia no dia 16 de janeiro, o programa volta com apresentação de Tadeu Schmidt e promete muitas surpresas, mas irá manter as competições clássicas como Prova do Líder, Anjo, Bate-Volta e Resistência.

No início deste mês, a Rede Globo revelou que o prêmio final da competição poderá sofrer mudanças durante o programa, podendo garantir ao vencedor uma quantia maior que o R$ 1,5 milhão oferecido há 12 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)

Boninho fala sobre seleção de participantes "Camarote"

No final do mês passado, Boninho foi ao Instagram para avisar que ainda não há nenhum nome confirmado de alguma celebridade que irá se juntar ao elenco da próxima edição. "Começaram as especulações do 'Big Brother', naquele 'quem vai ou quem não vai', quem eu escolhi e não escolhi... Não escolhi ninguém ainda", declarou o diretor de variedades da emissora carioca.

"Entendo as especulações do BBB. Xamã, mega artista, amo ele, mas não tá no BBB. Vitão... não tá no Big. Yasmin.... não tá no Big. Isabela... também não tá no Big. Casais? Menor vontade de botar casais no Big Brother, na boa. Enfim, agora a gente tá olhando ligado no pessoal da Pipoca", escreveu.

Boninho ainda aproveitou a oportunidade para cutucar as pessoas que estão interessadas apenas em "aparecer", avisando que procura pessoas que realmente queiram participar do reality show.

"Vai começar aquele negócio: 'ah, ele me escolheu, quero aparecer, eu tô no Big Brother'. Mas eu estou preparando um capacete novo que, em breve, vocês vão conhecer. Pra ter essa separação de quem quer tentar entrar", finalizou o esposo de Ana Furtado (48).