BBB24: Yasmin Brunet mostra os bastidores dos últimos dias pré-confinamento

Confirmada no BBB 24, Yasmin Brunet exibiu em suas redes sociais os bastidores de seus últimos dias antes do confinamento para o reality show

YasminBrunet surpreendeu seus mais de quatro milhões de seguidores no Instagram neste sábado, 06, ao compartilhar seus últimos momentos antes de ficar confinada. A modelo e empresária, de 35 anos, está confirmada no grupo camarote do Big Brother Brasil 24, que está marcado para começar na próxima segunda-feira, 08.

"Bastidores dos meus últimos dias pré-confinamento! Teremos muitos conteúdos por aqui!", escreveu Yasmin, em tom de promessa, na legenda da publicação.

No vídeo, a modelo aparece em um shooting, preparando conteúdos para sua equipe soltar nas redes sociais enquanto ela permanece na casa mais vigiada do Brasil. Entre os looks escolhidos por Yasmin é possível ver o vestido de tule transparente da grife do estilista francês Jean Paul Gaultier.

Nos comentários, a modelo ganhou o apoio de seus seguidores e amigos: “Belíssima”, comentou NicoleBahls, “Campeã será? Já entrou sendo favorita”, comentou outra, “A Sereia chegou para arrasar boa Sorte estamos com você”, comentou outra fã clube da loira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

A preparação da modelo para o reality também conta com procedimentos estéticos de mais de 10 mil reais. Integrante do time Camarote, a modelo e atriz realizou um procedimento luxuoso em suas sobrancelhas, avaliado em R$ 12.500, além de uma técnica de alongamento, curvatura e hidratação dos cílios.

Luiza Brunet revela conselho que deu para Yasmin antes do BBB 24

O anúncio de Yasmin Brunet no BBB 24 estava sendo aguardado com muita ansiedade não apenas por muitos fãs, mas também por sua mãe, a modelo brasileira LuizaBrunet. Mas apesar de toda animação, a artista confessou à CARAS Brasil que se preocupa com a alta exposição causada pelo reality show.

"A gente conversou muito sobre isso. Quando ela me falou eu estimulei, mas também disse que ela vai ser julgada aqui fora e que ela tem que ser verdadeira", revelou.

Luiza completa dizendo que a chave para o sucesso na atração é não esconder o jogo do público do programa e ser autêntico. "Acho que todo mundo que for verdadeiro dentro da casa, seja ela ou os outros participantes, tem muita chance de ser querido aqui fora. Acho que a verdade traduz muito do que a gente é realmente na vida", declara.