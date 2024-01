BBB24: MC Bin Laden dá presente para brother e internautas reagem: 'Humilde'

MC Bin Laden deu um par de tênis de presente para Lucas Luigi e momento viralizou nas redes sociais; confira as reações dos internautas

MC Bin Laden, do BBB 24, está viralizando nas redes sociais por causa de algumas atitudes no programa. Depois de sentar no chão para acompanhar Vanessa Lopes que estava almoçando sentada no chão da Xepa, já que a mesa estava cheia, o cantor surpreendeu os internautas novamente com atitude solidária.

MC deu um tênis seu de presente para Lucas Luigi, participante do grupo Pipoca. O funkeiro pediu para que a ação ficasse entre eles. "Tô fazendo de coração mesmo", diz MC Bin Laden. Lucas Luigi responde: "Coé, mané, vai me fazer chorar muito, que isso?!".

Os internautas se comoveram com a atitude e foram nas redes sociais elogiar a ação: “Mc Bin Laden deu um tênis para o Luigi, que lindo cara e ainda disse que ficava só entre eles, não precisava contar pra ninguém”, escreveu uma, “Achei fofo o mc bin laden dá um tênis pro luigi”, admitiu outra, “Muito humilde a atitude do Mc Bin Laden, está de parabéns”, declarou um terceiro.

Confira o momento:

Luigi se emocionou após o Bin Laden da um tênis para ele 🤧



Bin laden: “não estou fazendo isso por causa de jogo, de nada, é bagulho de coração mesmo. Fica entre nos, não precisa falar para ninguém” #BBB24pic.twitter.com/myiaiafcuq — Africanize (@africanize_) January 11, 2024

MC Bin Laden se justifica após dar emoji de 'cobra' para Wanessa Camargo

Nesta quarta-feira, 10, aconteceu o primeiro Queridômetro do BBB 24, e os emojis recebidos pelos brothers já deu o que falar. Wanessa Camargo recebeu uma 'cobra' de MC Bin Laden, e o cantor foi até o quarto Gnomo conversar com a artista e justificar sua escolha.

"Eu analisando você dentro do jogo. Não tenho como analisar sua personalidade e caráter porque eu não ouvi muita coisa. Só que eu analisando quem está montando estratégia de unir galera, pra montar um grupo. Eu vejo você como a única jogadora de um outro lado que está se formando um grupo", pontuou o famoso.

Ele seguiu explicando: "Não é por mal, eu até falei com o Juninho. Ela é uma ótima jogadora. Só que assim, se tivesse camaleão seria uma pessoa que se camufla em vários lugares. (...) É uma pessoa estratégica", analisou.