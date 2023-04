BBB23: Sisters levam atenção após se animarem demais

Em clima de festa no BBB 23, as sisters pulam no sofá da casa para comemorar, mas a produção desaprova a atitude delas

Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa estavam conversando na área externa da casa do BBB 23, quando tocou o sinal sonoro e elas se animam, acreditando que logo mais tem festa na casa mais vigiada do país. As sisters começaram a cantar e dançar super animadas e seguiram para a sala.

Dentro da casa, a comemoração continuou e a atriz e a professora de Educação Física se animaram e pularam no sofá. "Imagina se for Jogo da Discórdia?", brinca Bruna Griphao. "O brilho sumiu", emenda a professora de educação física. "Pode ser um Jogo da Discórdia. Não teve ontem", continuou a atriz. Aline Wirley ressalta que foi na segunda.

Elas continuaram especulando, quando a cantora afirmou que é festa e a comemoração continuou. Em seguida, elas ouviram um sinal sonoro. "As princesas no sofá", ressalta Aline Wirley. "Acabaram de arrumar o sofá hoje, gente. Vão sujar todo o estofado", brinca a médica.

A festa desta quarta-feira, 19, vai homenagear os brothers. Os integrantes do Top 5 do BBB23 terão, cada um, um espaço para chamar de seu, composto por itens que remetem à suas vidas e carreiras, além de um de seus pratos preferidos compondo o cardápio.

Completando a homenagem e a memória afetiva, telões exibirão imagens de arquivo pessoal dos participantes.

Ricardo fala sobre Paredão Duplo: “Mereço chegar”

O biomédico Ricardo disputa sua estadia na casa mais vigiada do Brasil com a educadora física Larissa no primeiro paredão duplo do BBB23. Mas nesta quarta-feira, 19, o brother surgiu bastante tranquilo e afastou a possibilidade de uma eliminação ao avaliar sua trajetória no reality durante seu Raio-X.

"Top 5, estamos aí. Estou nesse duelo com a Lari. A única resposta que eu posso ter é ir nesse Paredão com ela, agora. É isso... Fiz meu jogo", ele iniciou seu vídeo diário no confessionário da casa e continuou: "Espero que vocês tenham entendido que não foi arrogância minha falar do Top 3”, Ricardo comentou sobre sua vontade de chegar ao pódio do reality.