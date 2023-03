BBB23: Sarah Aline ousa e decide quem vai mandar ao Paredão: "É uma perspectiva"

Inédito! Sarah Aline ousa e decide voto após conversa com Ricardo Alface; veja

Após vencer a prova do líder na última madrugada, a psicóloga Sarah Aline está avaliando as possibilidades sobre o Paredão. Em uma conversa reveladora com Ricardo Alface, ela lembrou que os dois precisam ficar atentos.

É que a volta de Larissa ao programa pode marcar uma virada no jogo. "Sabe uma coisa que o Gabriel disse? Eu não concordei muito, mas é uma perspectiva: ele falou que, talvez colocar a Lari no Paredão, não esse, mas em um próximo, não seja ruim por ela ter acabado de sair. Ele acha que deixando ela mais tempo aqui, pode deixá-la mais forte", refletiu.

Alface foi na mesma linha. "Concordo plenamente. [...] O povo quer pessoas aqui que joguem. Quando ela vem de fora falando bem incisiva em relação a isso e, logo em seguida, ela traz pessoas que foram apagadas do jogo, ela está dizendo que essas pessoas estão fracas lá fora", disse.

Sarah Aline então ouviu do rapaz uma sugestão de indicação ao Paredão. "Eu sinto que a Bruna tem que ir nesse Paredão, não sei porquê", afirmou o brother.

Ela concordou, dando a entender que decidiu mandá-la ao Paredão. "Até pela conta que eu falei pra você que eu tinha feito, de que ela é a única pessoa que não iria para o Paredão pela casa", concluiu Sarah.

REVELAÇÕES

Durante a madrugada desta sexta-feira, 24, Larissa contou que recebeu uma mensagem de Lexa após a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23, da Globo. Os dois foram desclassificados do programa após terem sido acusados de importunação sexual contra Dania Mendez, a mexicana que fez intercâmbio no reality show. Assim, Larissa contou que Lexa desabafou em um recado para ela.

“Ela falou para mim. Ela me mandou uma mensagem e disse: 'Está doendo muito'. Ela disse que são 10 anos de relacionamento, e ela pegou um jatinho e veio buscar ele. Foi muito lindo, foi um respeito para a relação e eu acho que vai dar tudo certo... Ela é maravilhosa”, disse ela.