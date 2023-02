BBB23: Público pede que Aline seja declarada vencedora após suposta fraude: "Ganhou"

E agora? Público pede que Aline Wirley seja a vencedora da Prova do Líder no BBB23

A Prova do Líder do BBB23 que está rolando sexta-feira, 17, segue gerando muita repercussão, reclamações e acusações nas redes sociais. É que os telespectadores pedem que Aline Wirley seja declarada a vencedora imediatamente.

Eles estão revoltados nas redes sociais com algumas das decisões tomadas pela produção do BBB23. Isso porque não era permitido dormir ou fechar os olhos durante a prova. Só que vídeos que estão circulando mostram os dois concorrentes da cantora dormindo.

Nas imagens, Cézar Black e Fred Nicácio aparecem com os folhos fechados. Eles estão sendo acusados de ter quebrado a regra estipulada antes do início da disputa.

"Aline já venceu porque o resto dormiu", disse um. "Aline não dormiu, já vi fotos e vídeos, todos ali dormiram. Alinevenceu! Produção errou", disse outro. Durante toda a manha, publicações pedindo a revisão da prova pipocaram nas redes sociais.

Durante a madrugada, Boninho chegou a dar uma bronca nos brothers. "Atenção todos, isso aqui é uma prova de resistência. Mantenham o rosto a mostra e os olhos abertos para evitar eliminação", declarou ele.

