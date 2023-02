BBB23: MC Guimê nota brother em isolamento mas não se comove com situação

Cantor de funk MC Guimê repara que brother está se excluindo do resto dos confinados do BBB23

Nesta quinta-feira, 16, o cantor de funk MC Guimê estava conversando com a atriz Bruna Griphao e com o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato sobre alguns colegas de confinamento do Big Brother Brasil 23 que o incomodaram durante a última semana na casa mais vigiada do país.

O que mais chamou a atenção foi quando citou Cezar Black, falando que sabe que o enfermeiro desabafou de forma emocionada, mas decidiu ficar distante do baiano por conta de uma questão dele mesmo de jogo.

“Passou do ponto. Eu vi que ele chorou e tal. Entendo o que o cara deve estar sentindo, porém, para mim, passou totalmente do limite. E outras pessoas, até mesmo dentro da casa, riram... E tiveram pessoas que acharam normal”, revelou o cantor de funk. “Acho que a gente aqui tem várias leituras diferentes e lá fora também”, discordou Bruna.

Gabriel Santana desabafa com Bruna Griphao sobre atitude de brother

Na última terça-feira, 14, Gabriel Santana e Bruna Griphao desabafaram sobre as atitudes de Cristian (32), que foi desmascarado no último paredão da casa mais vigiada do Brasil. Bruna deu início ao desabafo falando sobre a amizade dos dois: “Mesmo que ele nunca tenha verbalizado isso, ele mentiu para mim várias vezes, de graça. Porque não ia me incomodar se ele não me falasse nada”. Bruna ainda refletiu: “Mas é isso, fui trouxa mesmo, acreditei num...”. E Gabriel completou: “Numa pessoa que mentiu, te manipulou”, revelando a sua opinião sobre o empresário gaúcho.

