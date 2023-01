BBB23: Produção impede Cezar Black de passar vergonha e brother reclama: "Não deixaram"

Produção impede Cezar Black de levar perucas para a casa do BBB23; entenda a história

O enfermeiro Cezar Black (34) contou nesta quinta-feira,19, que um item que ele tentou levar para a casa do BBB23 foi vetado pela produção do reality. Ele contou a história em conversa com Paula.

Segundo o rapaz, ele tentou trazer na mala duas perucas, mas elas não puderam entrar na casa.

"Pô, eu fiquei triste, velho. Fiquei triste pra p*rra. Eu trouxe duas perucas. Eu amo botar peruca. Amo me fantasiar de mulher. Tenho altas fotos fantasiado de mulher, de peruca loira. Eu tenho peruca até para o meu cachorro, velho".

"Não acredito!", disse Paula surpresa com a revelação do peão. O enfermeiro seguiu justificando que queria muito ter trazido o item. "Eu tenho uma loira, uma preta e uma ruiva. Eu trouxe, só que não me deixaram entrar [com elas]", afirmou.

Durante o pré-confinamento, o brother chegou a aparecer com a peruca loira, o que rendeu muitas críticas nas redes sociais. Sem querer, a produção acabou livrando o brother de entrar em uma polêmica.

Cézar: Eu fiquei muito triste, trouxe duas perucas e não deixaram

Bruno: TU TROUXE PERUCA?

Cézar: Eu amo peruca, até meu cachorro tem uma #BBB23 — Ge (@comentaahge) January 19, 2023

REVELAÇÕES

Durante o BBB 23, Amanda contou que descobriu traições do ex-namorado antes de ser confinada para o reality show. “A gente estava beleza, mas aí o que aconteceu? Uma vizinha dele fez um fake e começou a me mandar mensagem [falando] que ele ficava com outras meninas. Eu mostrei pra ele e ele disse: ‘Não, lógico que não fico não, nada a ver'”, revelou a médica paranaense.

“Depois, eu recebi todas as conversas. Enquanto ele estava comigo, ele ficava com ela, chamando ela de ‘amor’. E eu fiquei chateada. Mas ele me deu a minha filha, a minha cachorrinha”, contou ainda.