BBB23: Fred desabafa sobre desistir do reality: ‘Cheguei no limite’

Youtuber Fred Desimpedidos analisa estadia no BBB 23 antes de Paredão que pode definir sua saída

Nesta segunda-feira, 20, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, voltou a desabafar sobre uma possível desistência do Big Brother Brasil 23. O influenciador esportivo, que está no paredão, ao lado da Miss Alemanha Domitila Barros e ator Gabriel Santana, confessou que já está com sua cabeça muito longe do jogo.

Porém, mesmo cansado de tudo, Fred quer ir até o fim. O biomédico Ricardo Alface já tinha revelado para seus aliados do Quarto Fundo do Mar que o rival está com os nervos à flor da pele. O brother ainda apostou que seu antigo aliado iria apertar o botão.

“Agora está começando a bater o mood paredão. Eu acho que cheguei no meu limite, sabe? Fui o Fred Bruno que nem eu conhecia. Eu tive vários picos”, começou o youtuber. “Assumir que eu cheguei no meu limite é um bagulho que me fragiliza muito. Não é que eu estou desligando ou jogando a toalha, mas é questão de ser transparente. Estou assumindo. Não estou largando [o jogo], mas tem muitos picos aqui. Esse é de que cheguei no meu limite, principalmente por causa da saudade do meu filho. Minha cabeça está mais fora do que dentro”, completou o famoso.

Ricardo dá opinião sincera sobre Dania Mendez

Depois do Paredão deste último domingo, 19, o biomédico Ricardo Alface virou alvo de piadas dentro do Big Brother Brasil 23 por ter seu voto anulado pelo poder da mexicana Dania Mendez, a intercambista gringa que veio do La Casa de Los Famosos, do México.

Nesta segunda-feira, 20, o brother estava na cozinha, quando foi zoado pela médica Amanda Meirelles. “Agora conta para mim, Facinho, que o Brasil quer saber… Como é você saber que a Dania não te deu a moral de não ter nem um voto?”, perguntou, debochando de Ricardo.

“Olha, vou te falar, para eu perdoar ela…”, respondeu o biomédico. “Agora a Dania é aclamada lá fora, tipo: ‘Wooo, jogadora!’”, completou Amanda.O que aconteceu entre o brother e a mexicana foi que, ao arrematar o Poder Curinga da semana, Ricardo ainda se deu mal. Dania recebeu a chance de dar peso dois ao voto do biomédico, ou anulá-lo completamente. Ela escolheu acabar com a chance de Alface.

