BBB23: Bruna revela ter roubado a mãe: ‘Queria fazer dinheiro’

Atriz Bruna Griphao revela no BBB 23 que teria roubado sua mãe para vender item quando adolescente

Nesta quarta-feira, 12, a atriz Bruna Griphao fez uma revelação bem bizarra durante o confinamento do Big Brother Brasil 23. Enquanto conversava com suas aliadas, a professora de educação física Larissa Santos mostrou seus brincos às amigas, quando a famosa relembrou que roubou um brinco de sua mãe quando era adolescente.

De acordo com Bruna, o acessório foi roubado para que ela pudesse revender em sua escola. “Eu vendia brinco na escola. Não podia, mas eu vendia (...) Mano, eu já roubei um brinco da minha mãe e levei pra escola pra vender. Era um brinco de caveira, era a caveira inteirinha, bem bonitão”, revelou a famosa.

Então, a cantora e ex-Rouge Aline Wirley perguntou o motivo pelo qual a atriz roubava de sua mãe. “Porque eu queria fazer dinheiro. Eu fiz até um cheque. Eu peguei um cheque em branco e escrevi pra pagarem o brinco”, respondeu Bruna.

A briga entre Larissa Santos e Cezar Black

Após a formação do Paredão nesta terça-feira, 12, Larissa e Cezar Black discutiram na cozinha depois do brother citar o retorno da professora de Educação Física ao BBB 23. A participante então iniciou uma conversa calorosa chamando o enfermeiro de "arregão" e "sem conteúdo".

"Sabe o que acho engraçado? Eu cheguei aqui estavam três contra vocês todos. Aí cheguei ficou quatro contra sete. Ninguém falava: 'Estamos em maioria, estamos em minoria'. Agora, porque estão em maioria para justificar voto", disse ela. "Vocês foram maioria o jogo inteiro. Vocês viraram porque tiveram expulsões", rebateu o enfermeiro.

Então, os ânimos se exaltaram na casa e a sister disse que o enfermeiro nunca fez nada dentro do jogo. "Você sempre se escondeu atrás de grupo. Toda vida fala: 'Porque ninguém me defende', 'Porque ninguém é prioridade', 'Porque eu sou porta-voz do meu grupo'. Faz nada", declarou ela.

