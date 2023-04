BBB23: Brothers refletem sobre o jogo na reta final do programa: 'A gente respirou o jogo 95 dias'

Na cozinha da xepa, os brothers se sentiram nostálgicos perto da final do BBB 23

Na Cozinha da Xepa, Amanda e Ricardo falam sobre as suas trajetórias dentro da casa mais vigiada do Brasil. Na Reta Final, o biomédico fica reflexivo:

"A gente respirou o jogo 95 dias, mais de três meses. Amandinha, mais de três meses! O que que você fez na sua vida intensivo? Intensivo: acordou, dormiu, três meses seguidos, sem parar?".

Ricardo segue avaliando o tempo que passaram dentro da casa mais vigiada do Brasil, e conclui: "Quem falar: 'Ah, não quis jogar, não joguei...' Mentira! Não tem como, você respirou o jogo".

A médica completa dizendo que, dentro do reality, nada passa despercebido pelos participantes: "A gente é ele. A gente é o jogo. Não tem como: qualquer passo, qualquer olhada, qualquer coisa que você faz diferente... A gente tá aqui, a gente analisa tudo".

Aline Wirley revela medo sobre sua carreira após o programa

Na reta final do programa, Aline Wirley e Larissa conversaram sobre os dias que restam no BBB 23. Larissa afirmou que está com medo do Paredão que enfrenta com Ricardo, e Aline revelou outro medo que têm… como está sua imagem aqui fora!

"Se eu cair nesse Paredão, tô lascada. (...) Só quero não ter acabado com a minha carreira", comentou a ex-rouge. Larissa então, consolou a amiga, e as duas imaginaram como seria chegar à final do programa juntas.

"Que nada, só elevou! Quem não te conhecia, agora conhece", disse a professora de educação física. "Mas a gente erra tanto...", contínua Aline.

“Esqueça! Olha o tanto de vezes que tocou sua música aqui, sua música nova... A gente já chegou na final. Se o Brasil quisesse, a gente já teria ido embora, porque Paredão é que não faltou. Foi fumo atrás de fumo. Você tá garantindo o futuro do Antônio! Ganhar vários dinheiros pra comprar coisinha pra ele estudar", afirmou Larissa.