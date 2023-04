BBB23: Amanda alfineta higiene de Bruna durante tratamento VIP: ‘Porco’

Médica Amanda detona higiene de Bruna enquanto finalistas receberam massagem em tratamento VIP no BBB 23

Nesta segunda-feira, 24, a médica Amanda Meirelles aproveitou as mordomias que as finalistas do Big Brother Brasil 23 recebiam, para alfinetar sua principal aliada, a atriz Bruna Griphao. Na ação, que tinha direito a massagem e alguns tratamentos estéticos para relaxar no penúltimo dia de programa, a famosa brincou com uma das profissionais que não tomou banho antes, por não saber do que se tratava.

“Não tomei um banho para essa massagem, me desculpa. A gente é meio porco”, brincou a atriz. Mesmo sem muita moral, visto que em diversos momentos do reality show de confinamento da TV Globo, a médica já foi questionada por seus hábitos higiênicos, Amanda tentou se defender, para não ser englobada na fala de Bruna. “Fale por você”, alfinetou a sister.

Depois, a própria profissional da saúde brincou com a situação ao receber uma limpeza profunda em sua cara, ganhando até mesmo uma massagem que libera a circulação do rosto e evita o inchaço. “Deve ter saído sujeira da primeira prova da minha pele”, ironizou Amanda.

Amanda fala sobre a grande final

Finalista do BBB 23, Amanda refletiu sobre a conquista de chegar à final do reality show. No Quarto Deserto, a atriz Bruna Griphao e a cantora e ex-Rouge Aline Wirley conversavam sobre a reta final do jogo. Sobre como caso Ricardo não tivesse conquistado o Anjo Autoimune, talvez Sarah Aline estivesse entre as finalistas.

No meio da fala de Bruna, Amanda interrompeu e anunciou para as sisters: “Gente, tive uma coisa agora, um pensamento”. Deixando as aliadas e finalistas curiosas, Amanda então explicou qual foi esse pensamento: “De onze pipocas fui a sobrevivente”. “Você falando Facinho [Ricardo], [Cezar] Black, eu fiquei pensando: cara, de onze pipocas eu fui a última”. As aliadas de Amanda aplaudiram, e Aline Wirley brincou com a médica: “Nossa pipoquinha”.

