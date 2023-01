BBB23: Aline surge transtornada, conversa sozinha e assusta fãs: "Será que tô doida?"

Aline surge transtornada e faz desabafo sozinha no quarto; veja o vídeo

A sister Aline Wirley assustou os fãs nesta segunda-feira, 23, ao dizer que está "ficando doida" no BBB23. Ela teve um comportamento inusitado já no finalzinho desta tarde.

Após ter conversas difíceis com alguns brothers, ela começou a chorar e rir ao mesmo tempo. Visivelmente transtornada, ela deixou claro que não sabe mais o que fazer ou em quem confiar.

"Senhor Deus, acho que eu tô ficando doida", disse. "Não sei de mais nada, nem sei mais o que eu tô fazendo", disparou ela visivelmente abalada.

Chorando muito, ela disse que estava confusa. "Meu Deus, será que eu tô doida? Será que tá fazendo sentido tudo isso?", questionou.

Minha meme ambulante 🐛 eu amooo Aline velho kkkk “meu Deus será que eu tô doida?” pic.twitter.com/Nb6dGLJEQ5 — Phaloma Araújo 💎|🌵|👞| 🐏|🦏|🐛 (@AraujoPhaloma) January 23, 2023

Quem são os indicados ao primeiro paredão do BBB 23?

Na noite do último domingo, 22, o elenco do BBB 23 decidiu quem são os primeiros brothers que vão enfrentar o paredão.

As líderes Bruna Griphao (23) e Larissa (24) tiveram a chance de decidir uma dupla para ir para berlinda e escolheram Key (23) e Gustavo (27). Já Marília e Fred Nicácio foram os mais votados no confessionário. Gabriel (24) e Paula (28) também foram indicados em um contragolpe, mas conseguiram ganhar o bate-volta e não estão no paredão desta semana.