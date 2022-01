BBB22: Lucas revela quem colocará no Castigo do Monstro se ganhar a prova do Anjo

Lucas conversou com Rodrigo sobre o jogo e afirmou que já sabe quem indicará para o Castigo do Monstro caso vença a prova

28/01/2022

Nesta sexta-feira, 28, Lucas (31) e Rodrigo (36) conversaram sobre o jogo na cozinha do BBB22.

Durante a conversa, os brothers relembraram o discurso de Tadeu Schmidt (47) na primeira eliminação do programa.

"Acho que tem gente ainda que não sabe responder a pergunta do Tadeu: 'O que você quer?'", falou Rodrigo. O estudante de Medicina concordou com o colega, que seguiu falando sobre uma sister. "O que você quer, ficar na paz?", questionou.

Lucas, então, aproveitou para revelar o que faria para movimentar o jogo. "Acho que se eu pego o Monstro, que loucura, as melhores amigas da Eslô, são as pessoas que eu colocaria, de repente. Como eu sei que a Jade é uma opção, eu sou opção dela, eu colocaria Jade. Aí tô vendo se é Brunna ou Bárbara. Acho que as duas votam em mim", revelou ele.

O brother seguiu refletindo sobre suas opções: "O PA [Paulo André] votou na Brunna, então, teoricamente, a Brunna votaria no PA. Então, acho que vou na Bárbara. Vou na Jade e na Bárbara, que eu vou dar o Monstro. As duas tão no foco pra ir pro Paredão, e elas forem e puderem me puxar, elas vão me puxar", completou.

Ao ouvir o amigo, Rodrigo opinou: "Acho que não vai ter contragolpe do votado da casa", afirmou ele.

Dinâmica da semana

Vale lembrar que nessa semana não haverá contragolpe do indicado do líder. Na segunda semana do BBB22 o líder indicará um brother para o paredão, a dupla do líder na prova indicará outro e o imunizado pelo anjo também indicará um participante.