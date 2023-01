BBB: Tweets de Giovanna Leão dão o que falar e web a acusa de racismo

Equipe de Giovanna Leão, que está na Casa de Vidro, já se pronunciou sobre o caso

A Casa de Vidro aberta nesta terça-fera, 10, já está dando o que falar com a presença dos quatro novos participantes. A confinada Giovanna Leão já está sendo cancelada pelo público por supostos tweets racistas que teria feito no passado.

Nas mensagens, Giovanna usou a palavra "n*gga" e "macaco", o que gerou polêmica. Fãs em volta da Casa de Vidro mostrar os tweets para ela, que justificou.

Ela tentou se explicar para os colegas durante almoço na Casa de Vidro, dizendo que ela é quem havia sido xingada de "macaca", mas novas mensagens surgiram para provar que não existia somente essa situação e que ela também usou o termo.

A gamer Bruna Balbino deu sua versão sobre do que se tratava os xingamentos. "Os tweets da Giovanna são relacionados a época que existia um grupo gamer no FB chamado ILHA DA MACACADA. Nessa época existiam várias gírias lá, a comunidade era MUITO TÓXICA e machista com nós mulheres. Era costume chamavam alguém que joga mal de macaco. Não é sobre racismo aqui", afirmou.

A equipe de Giovanna já se pronunciou sobre o caso. "As mesmas pessoas que estão recuperando postagens antigas para atacá-la ou invalidá-la de alguma forma, são as mesmas que ironicamente entendem muito bem o que é saúde mental e a sua importância", dizia parte da mensagem.

"A Giovanna não é perfeita, e está longe de ser. Mas ela definitivamente não é mais a mesma Giovanna de anos atrás. Nos últimos anos, principalmente por causa da internet, as pautas de minorias ganharam grande visibilidade e espaço, o que permitiu com que muita gente, incluindo ela, evoluísse nesse sentido e aprendesse com seus erros", escreveu a equipe.

Confira os tweets e a declaração da equipe de Giovanna Leão: