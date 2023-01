BBB: Relembre a decoração das casas do reality nos últimos 20 anos

Em todas as edições do BBB, a casa mais vigiada do Brasil costuma ter decorações marcantes e chamativas

Com o BBB 23 cada vez mais próximo, fãs do reality da Globo já começam a imaginar como será a decoração da casa em que os Pipocas e Camarotes ficarão confinados. O diretor do programa, Boninho (61) mostrou alguns spoilers dos novos ambientes em seu Instagram, e, a casa deve continuar colorida e com muitas luzes, como nas edições anteriores. Mas nem sempre foi assim. Relembre a seguir as decorações de todas as casas do Big Brother Brasil .

Nas duas primeiras edição do reality, a casa foi feita em tons mais sóbrios, com uma decoração menosextravagante. O Quarto do Líder ficava junto dos demais e os participantes também tinham acesso a um spa com banheira de hidromassagem.

Já no BBB 3, aconteceram algumas mudanças estruturais na casa mais vigiada do Brasil. O Quarto do Líder passou a ficar do lado de fora, e os brothers ganharam uma área externa com mais espaço, tendo direito até a uma sinuca.

Foi na quarta edição da competição que os quartos ganharam decorações com cores mais vibrantes, especialmente nos quartos: Um deles tinha ursinhos de pelúcia coloridos e o outro almofadas em formato de bola de futebol e sinais de trânsito. Foi neste ano que os brothers ganharam uma academia.

No BBB 5 os quartos passaram a ganhar nomes, tradição que seguiu até a 22ª edição do reality. Na temporada, os brothers se dividiram entre os quartos Zen, que tinha tapetes e almofadas com símbolos budistas, e Tropical, que era todo decorado com estampas e almofadas de frutas.

A sexta edição do programa trouxe temáticas diferentes, como africana, urbana e futurista. Além disso, a piscina deixou de ser quadrada e passou a ser redonda, dando um ar diferente e mais estiloso para a casa. No BBB 7 a casa ganhou mais uma área externa, com uma varanda no Quarto do Líder. Já os quartos foram inspirados nos desenhos TV Colosso, Excalibur e Dois Filhos de Francisco.

O BBB 8 teve sua decoração inspirada na Grécia, com as cores branco e azul, e móveis rústicos. A novidade da edição foram os adesivos usados nos quartos, que cobriam as paredes e o chão dos cômodos em que os brothers dormiam.

A próxima edição com grandes mudanças foi o BBB 9, em que a casa foi dividida entre Xepa e Casa Grande. Além disso, um dos quartos, chamado Palácio de Cristal, foi totalmente revestido com espelhos. Na décima edição do programa, os temas foram tatuagens e grafites, e a área externa ganhou um espaço para jogos.

Já no BBB 11 a grande novidade da casa foi que, pela primeira vez, o ambiente ganhou dois andares, com uma decoração mais aconchegante e luxuosa. A 12ª edição do programa trouxe quartos inspirados na selva e na praia, e os outros ambientes com cores fortes e formas geométricas. O BBB 13 trouxe muitas cores com toques de futurismo que contracenavam com objetos retrôs.

Apesar das diversas mudanças nos quartos e temas ao longo das edições, foi no BBB 14 que a sala também passou por uma grande mudança. Ela foi toda decorada de rosa, com diversos objetos na estampa de oncinha. Além disso, um dos quartos, chamado Quarto Sibéria, tinha a temperatura máxima nos 18ºC, e os brothers não podiam tomar banho quente ou usar agasalhos.

A 15ª edição do reality trouxe um clima rústico para a casa, com velas e pedras na decoração. Já o BBB 16 teve a decoração inspirada em uma fábrica, contando com uma cadeira feita de sucatas, várias engrenagens e tons em preto, cinza, amarelo e vermelho. A 17ª edição do programa voltou a trazer cores vibrantes na decoração, e a piscina aumentou e ganhou um espaço interno para que os brothers pudessem relaxar.

O BBB 18 ganhou uma casa toda inspirada no clima tropical e praiano, com decorações que lembrassem navios e até mesmo as criaturas que vivem no mar. A casa do BBB 19 foi mais sofisticada em sua decoração, trazendo aposentos luxuosos para os brothers, com decorações em tons de dourado e rosé, e com paetês.

A 20ª edição do programa, que marcou a primeira vez em que famosos participaram do reality, quis relembrar na decoração quartos e temas icônicos de temporadas anteriores, com exceção da área externa e Quarto do Líder, que tiveram decorações mais simples com formas geométricas, para combinar com o restante da casa.

O BBB 21 continuou tendo uma casa com a decoração colorida, porém, desta vez foi inspirada em novelas da TV Globo, como Cheias de Charme, Cordel Encantado e Malhação - Tempos Modernos. Já a última edição, o BBB 22 apostou em referências às décadas de 1960, 1970 e 1980. Confira abaixo algumas fotos das edições.

Cozinha do BBB 1

Sala do BBB2

Área externa do BBB3

Quarto do BBB 4

Quarto Zen do BBB 5

Piscina do BBB 6

Sala do BBB7

Sala do BBB 8

Quarto Palácio de Cristais do BBB 9

Quarto com decoração de tatuagens no BBB 10

Sala do BBB 11

Sala do BBB 12

Cozinha do BBB 13

Sala do BBB 14

Quarto do Líder do BBB 15

Confessionário do BBB 16

Fachada da casa do BBB 17

Área externa do BBB 18

Sala do BBB 19

Quarto Vila do BBB 20

Quarto Cordel do BBB 21