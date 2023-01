BBB 23: Giovanna faz comentário sobre Manoel e causa climão na Casa de Vidro

Enquanto conversavam sobre o temperamento de Manoel, Giovanna resolveu comentar o que pensava dele

As falas da Casa de Vidro continuam dando polêmica no BBB 23. Dessa vez, o climão ficou entre Giovanna Leão e Manoel Vicente durante a madrugada desta quarta-feira, 11.

Os dois conversavam e Manoel dizia que levaria amor para essa edição, quando Giovanna resolveu ser sincerona e contar o que achava do ruivo. “Posso falar o que eu sinto de você? Posso estar errada… Sinto que você é uma pessoa boa, mas é uma bomba-relógio (…) Acho que uma hora você explode”, disse.

O médico foi direto ao responder: “Falo as coisas com muita sinceridade. Pode ser que lá dentro eu exploda”. No entanto, deixou claro que entra em discussões e "explode" ganhando, sem perder a razão.

Após a conversa dos dois, que se conheceram somente na última terça-feira, 10, ficou um clima ruim na casa. Quem assistiu, comentou que achou os comentários da empresária desnecessários.

Veja o vídeo do momento entre Giovanna Leão e Manoel Vicente: