BBB 24: Nizam revela qual carreira pretende seguir após deixar o reality

Sendo o quarto eliminado do Big Brother Brasil 24, Nizam compartilhou quais são seus planos após deixar o reality show. "Me encanta muito"

Em entrevista à Quem divulgada nesta sexta-feira, 15, Nizam falou abertamente sobre os planos após deixar o BBB 24. Ele disse que acredita que o reality está abrindo muitas portas e compartilhou seu grande sonho de infância.

"Quero seguir na carreira artística. É um sonho que tenho desde criança, já fiz teatro e sempre quis estar na frente das câmeras, e me envolver com o universo artístico, então pretendo estudar e trabalhar para que tudo isso aconteça", confessou.

O executivo de contas afirmou que sempre gostou de modelar e de fazer publicidade, mas a vontade de apresentar está se sobressaindo. "Ultimamente o que tem atraído muito a minha atenção é a carreira de apresentador. Acho que pela minha facilidade de comunicação e meu histórico de trabalhos passados, atuar como apresentador é o que mais me encaixaria no futuro. Paralelamente, faria trabalhos para a moda e a publicidade", disse ele.

Quarto eliminado do BBB 24, Nizam admite que o programa abriu muitas portas em sua carreira. "O programa me proporcionou várias oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas e estar em lugares incríveis. O BBB é uma abertura de portas incrível. Agora sou 'famoso', reconhecido nas ruas, principalmente pelas crianças. Tudo isso me encanta muito", contou ele, que recentemente exibiu sua nova tatuagem e arrancou elogios dos internautas.

Nizam opina sobre expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24

Wanessa Camargo (41) foi expulsa do Big Brother Brasil 24 após Davi reclamar no confessionário sobre uma possível agressão. O fato ocorreu na madrugada, durante mais uma festa do BBB, e se tornou um dos assuntos mais comentados da internet. Muita gente concordou com o posicionamento da direção do programa e outras, não. Como o ex-BBB Nizam Hayek Abou Jokh (32), que participou da mesma edição que a artista.

"Realmente é difícil ter uma conclusão dessa situação. É uma situação delicada, mas avaliando pelos vídeos, o que posso ver da situação inteira é que não acho que a intenção da Wanessa foi uma agressão. Nem acho também que a intensidade do ato da Wanessa possa ter sido considerado como uma agressão", ressalta o ex-brother.

"Também não acho que a Wanessa, realmente, tenha se dado conta que o Davi estava dentro do quarto. Então, acho que tudo tem que ser levado em consideração. A intensidade, a intenção e a situação. Então, levando em consideração tudo isso, a minha opinião é que não deveria ter sido expulsa. Poderia ter sido chamada atenção ou coisa parecida, mas realmente não acho, não estou convencido que a Wanessa quebrou a regra do programa", emendou Nizam.