Nizam opina sobre expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24; confira

Com exclusividade para a CARAS Brasil, Nizam analisa a expulsão de Wanessa Camargo por suposta agressão no BBB 24

Wanessa Camargo (41) foi expulsa do Big Brother Brasil 24, na tarde deste sábado, 2, após Davi reclamar no confessionário sobre uma possível agressão. O fato ocorreu na madrugada, durante mais uma festa do BBB, e se tornou um dos assuntos mais comentados da internet. Muita gente concordou com o posicionamento da direção do programa e outras, não. Como o ex-BBB Nizam Hayek Abou Jokh (32), que participou da mesma edição que a artista.

"Realmente é difícil ter uma conclusão dessa situação. É uma situação delicada, mas avaliando pelos vídeos, o que posso ver da situação inteira é que não acho que a intenção da Wanessa foi uma agressão. Nem acho também que a intensidade do ato da Wanessa possa ter sido considerado como uma agressão", ressalta o ex-brother.

"Também não acho que a Wanessa, realmente, tenha se dado conta que o Davi estava dentro do quarto. Então, acho que tudo tem que ser levado em consideração. A intensidade, a intenção e a situação. Então, levando em consideração tudo isso, a minha opinião é que não deveria ter sido expulsa. Poderia ter sido chamada atenção ou coisa parecida, mas realmente não acho, não estou convencido que a Wanessa quebrou a regra do programa", emendou Nizam.

O QUE ROLOU

Na madrugada deste sábado, Davi entrou no confessionário para pedir a expulsão de Wanessa do BBB porque o motorista de aplicativo se revoltou ao ser acordado pela cantora com um tapa na perna. Ela pediu desculpas na hora e justificou que estava bêbada mas o rival perdeu o sono e pediu providências da produção. "Ela deu um tapa na minha perna" afirmou ele, para Isabelle e Matteus.

À tarde, logo depois que Wanessa foi chamada no confessionário, os participantes receberam um aviso sonoro na casa pedindo para colocar os pertences da cantora na despensa. Eles estavam dormindo quando o BigBoss tocou falou: "Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa", disse a voz.