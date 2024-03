BBB 24: MC Bin Laden comenta sobre Fernanda após desentendimento

'Não está falando comigo', na última segunda-feira, 25, MC Bin Laden e a confeiteira tiveram um desentendimento no Quarto do Líder

Na manhã desta sexta-feira, 29, Lucas Henrique e MC Bin Laden conversavam na área externa enquanto esperavam a Prova do Anjo. No papo, os dois comentam que hoje é aniversário de Lara, filha de Fernanda, e o músico desabafa que a confeiteira segue sem falar com ele. Na última segunda-feira, 25, o artista teve um desentendimento com a sister no Quarto do Líder.

"Hoje é aniversário da filha dela", lembra o funkeiro. O músico, então, desabafa: "Nem falei nada, ela não está falando comigo. Respeitei". Em seguida, o professor de Educação Física começa a cantarolar uma música.

O artista retoma o assunto e questiona: "Vocês conversaram ontem?". O educador explica que conversou com a sister. "Nada sobre o que aconteceu, só coisas de vida".

"Coisa de vida, né?", reforça Bin. Logo em seguida, o músico fala que Fernanda deve estar triste já que hoje é aniversário de sua filha. "Deve estar triste também, né? Aniversário da Laura e ela aqui"

"Hoje deve ser um dia meio m**** para ela", pontua o carioca. Bin concorda e afirma: "Nossa, deve ser muito".

Fernanda rompe aliança após discutir com MC Bin Laden

Na madrugada desta segunda-feira, 25, Fernanda rompeu mais uma aliança no Big Brother Brasil 24. Depois de discutir com Pitel, a confeiteira decidiu que também era o momento de colocar um ponto final na sua amizade com outro brother: MC Bin Laden. Após uma intensa discussão com o funkeiro, ela mandou um 'chega pra lá' e avisou que 'acabou'.

Enquanto conversavam após a votação que colocou o cantor de funk no paredão, Fernanda relembrou uma história. Giovanna e Leidy, que estavam ouvindo o assunto, começaram a rir. No entanto, Bin não achou graça na história e pediu que ela parasse de contar: "Se for virar uma parada deselegante, melhor nem conversar", disparou.

Giovanna perdeu a paciência e rebateu o cantor: "P*ta que pariu, conversa, fala logo", disparou. Fernanda também não gostou do tom de seu aliado. Confira!